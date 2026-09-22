Dichter Rauch bei Kärntner Krankenhaus: So wurde der Ernstfall geprobt

Dichter Rauch, Atemschutz und eine schnelle Evakuierung: In der neuen Endoskopie des Krankenhauses St. Veit wurde ein Brand simuliert. Rund 65 Feuerwehrleute waren dabei im Einsatz.

Was passiert, wenn in einem Krankenhaus plötzlich ein Feuer ausbricht? Genau dieser Frage gingen die Barmherzigen Brüder St. Veit/Glan bei einer groß angelegten Übung nach. Simuliert wurde ein Brand, der durch einen technischen Defekt ausgelöst worden war und eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Für die Einsatzkräfte bedeutete das: Der betroffene Bereich musste gesichert und gleichzeitig die Evakuierung organisiert werden. Dabei galt es auch, Patienten in unterschiedlichen gesundheitlichen Zuständen sicher aus dem Gefahrenbereich zu bringen.

©BB St. Veit/Glan | FF-St. Veit-Kommandant Elias Popek (rechts)überreichte eine Darstellung des Heiligen Florian für die neue Endoskopie. Entgegengenommen wurde sie von Katastrophenschutzbeauftragter Prim. Priv.- Doz. Dr. Michael Zink (links) und Brandschutzbeauftragten Markus Kienberger vom Technischen Dienst.

Feuerwehren aus der Region beteiligt

Neben den Mitarbeitern des Krankenhauses waren mehrere Feuerwehren aus der Umgebung im Einsatz. Insgesamt nahmen rund 65 Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehren St. Veit/Glan, St. Donat, Hörzendorf/Projern, Obermühlbach-Schaumboden und Treffelsdorf an der Übung teil. Auch Mitarbeiter aus Medizin und Pflege sowie die Verantwortlichen für Katastrophenschutz und Brandschutz waren eingebunden. So sollte das Zusammenspiel zwischen Krankenhaus und Einsatzkräften möglichst realitätsnah getestet werden.

Atemschutz und Druckbelüftung im Einsatz

Bereits rund 15 Minuten nach dem ausgelösten Brandalarm trafen die Feuerwehrleute am Krankenhaus ein. Atemschutztrupps gingen in den verrauchten Bereich vor, während parallel die Evakuierung lief. Zusätzlich wurde eine Druckbelüftung eingesetzt, um die Situation im Gebäude zu bewältigen. „Solche Übungen zeigen uns sehr konkret, ob die Abläufe auch unter Zeitdruck funktionieren. Gleichzeitig sehen wir, wo wir noch präziser und schneller werden können – genau dafür trainieren wir“, erklärt Prim. Priv.-Doz. Dr. Michael Zink, FESAIC, Katastrophenschutzbeauftragter und Vorstand der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin.

Alle Personen konnten in Sicherheit gebracht werden

Die Übung verlief erfolgreich: Alle Personen konnten rasch aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Auch das Zusammenspiel zwischen den Einsatzkräften und dem Krankenhauspersonal funktionierte gut. Bei der Nachbesprechung wurde dennoch ein Punkt für weitere Verbesserungen festgehalten. Die Kommunikation zwischen der Feuerwehr-Einsatzleitung und der medizinischen Einsatzleitung soll künftig noch direkter erfolgen. Dafür soll ein Feuerwehrkamerad direkt dem medizinischen Erstchef zugeordnet werden. „Im Ernstfall müssen Feuerwehr und Krankenhaus wie ein Team handeln. Genau dieses Zusammenspiel können wir bei solchen Übungen unter möglichst realistischen Bedingungen trainieren und weiter verbessern“, sagt Elias Popek, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit/Glan.

Heiliger Florian für die neue Endoskopie

Zum Abschluss der Übung gab es noch eine besondere Geste. Popek überreichte dem Krankenhaus eine Darstellung des Heiligen Florian, des Schutzpatrons der Feuerwehr. Die Darstellung wurde stellvertretend von Michael Zink und Markus Kienberger, dem Brandschutzbeauftragten des Technischen Dienstes, entgegengenommen.