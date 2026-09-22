Tierischer Notfall: Floriani befreiten Siebenschläfer aus misslicher Lage

Zu einem tierischen Einsatz wurden die Floriani der FF Schiefling heute gerufen. EIn Siebenschläfer steckte fest.

„Heute führte uns ein eher ungewöhnlicher Einsatz zu einem kleinen tierischen Notfall“, so die Floriani am Dienstag. Ein Siebenschläfer war im Gitter eines Lichtschachtes stecken geblieben und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Happy End

„Mit viel Vorsicht und Fingerspitzengefühl konnten wir den kleinen Ausreißer aus seiner misslichen Lage befreien“, heißt es seitens der Feuerwehr Schiefling. Nach der erfolgreichen Rettung durfte der kleine Patient wieder zurück in die Freiheit.