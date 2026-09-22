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/ ©Freiwillige Feuerwehr Schiefling am See/BM Standmann
Bild auf 5min.at zeigt den Floriiani mit dem Siebenschläfer
Die Floriani retteten den kleinen Kerl aus seiner misslichen Lage.
Schiefling
22/09/2026
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#goodnews

Tierischer Notfall: Floriani befreiten Siebenschläfer aus misslicher Lage

Zu einem tierischen Einsatz wurden die Floriani der FF Schiefling heute gerufen. EIn Siebenschläfer steckte fest.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)
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„Heute führte uns ein eher ungewöhnlicher Einsatz zu einem kleinen tierischen Notfall“, so die Floriani am Dienstag. Ein Siebenschläfer war im Gitter eines Lichtschachtes stecken geblieben und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Happy End

„Mit viel Vorsicht und Fingerspitzengefühl konnten wir den kleinen Ausreißer aus seiner misslichen Lage befreien“, heißt es seitens der Feuerwehr Schiefling. Nach der erfolgreichen Rettung durfte der kleine Patient wieder zurück in die Freiheit.

Bild auf 5min.at zeigt den festgesteckten Siebenschläfer
©Freiwillige Feuerwehr Schiefling am See/BM Standmann
Der Siebenschläfer steckte in einem Gitter fest.
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