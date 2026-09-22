Teenagerin über Jahre bedroht und verfolgt: Bedingte Haft für 22-Jährigen

Über zwei Jahre hinweg hatte er ein damals 16-jähriges Mädchen im Internet verfolgt und massiv eingeschüchtert. Kennengelernt hatten sich der Angeklagte und das heutige Opfer (18) vor rund drei Jahren über einen Online-Gruppenchat. Während der 22-Jährige vor Gericht von einer Art Fernbeziehung sprach, schilderte die junge Frau den damaligen Austausch als rein platonisch. Als sie versuchte, den Kontakt abzubrechen, begann der Mann, sie systematisch zu belästigen.

Massive Drohungen mit Deepfakes und Gewalt

Der Angeklagte setzte sein Opfer massiv unter Druck. Laut Anklageschrift drohte er unter anderem damit, gefälschte Intimfotos (Deepfakes) an ihrer Schule zu verbreiten. Zudem kündigte er in Nachrichten an, die Jugendliche zu vergewaltigen sowie sie und sich selbst zu töten. Vor Gericht zeigte sich der 22-Jährige geständig, bestätigte mehrere der Vorwürfe und entschuldigte sich. Er versicherte, die Frau künftig nicht mehr zu kontaktieren. Ein im Prozess vorgelegtes Gutachten bescheinigte dem Angeklagten eine Autismus-Spektrum-Störung.

Rechtskräftiges Urteil

Richter Dietmar Wassertheurer verhängte eine Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung mit einer Probezeit von drei Jahren. Zusätzlich verpflichtete das Gericht den Mann zu einer Psychotherapie und ordnete Bewährungshilfe an. Da sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung auf Rechtsmittel verzichteten, ist das Urteil laut ORF bereits rechtskräftig.