Blick von außen: Warum sich Kärntens Rechnungshof freiwillig prüfen ließ

Im Rahmen der Pressekonferenz am 22. September 2026 übergab das Peer-Review-Team dem Kärntner Landesrechnungshof und dem Kärntner Landtag den finalen Bericht. Ein Peer Review ist eine unabhängige Organisationsprüfung, die wertvolle Erkenntnisse zur Weiterentwicklung von Arbeitsabläufen und internen Strukturen liefert.

Das wurde überprüft

Im Rahmen der Prüfung wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen, Strategie und Planung, Unabhängigkeit, Personalwirtschaft und Personalausstattung, Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung sowie die Öffentlichkeitsarbeit des LRH begutachtet. „Wir haben uns ganz bewusst dem Peer Review gestellt. Ziel war es, die Arbeit des Kärntner Landesrechnungshofs auf ihre Qualität und Wirksamkeit prüfen zu lassen. Die Erkenntnisse durch die unvoreingenommene und fachlich fundierte Perspektive des Sächsischen Rechnungshofs und des Stadtrechnungshofs Wien haben unsere Stärken sichtbar gemacht, helfen uns aber auch dabei, uns weiterzuentwickeln“, erklärt LRH-Direktor Günter Bauer.

Kärntner Landesrechnungshof arbeitet nach internationalen Standards

Die Prüfung bestätigt, dass der Kärntner Landesrechnungshof seine Aufgaben auf einem fachlich und organisatorisch hohen Niveau wahrnimmt. Besonders hervorgehoben wurden als zentrale Stärken des LRH unter anderem die klare strategische Ausrichtung, die fachliche Kompetenz und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die verantwortungsvolle Leitung, die für die Unabhängigkeit der Organisation einsteht. Weiters wurden die hohe Qualität der Prüfberichte, die umfassenden Qualitätssicherungsmaßnahmen und die professionelle Wahrnehmung des LRH nach außen positiv bewertet.

Peer-Review-Prozess

„Auch der Stadtrechnungshof Wien hat sich bereits einem Peer-Review-Prozess unterzogen und dabei wertvolle Erkenntnisse und Impulse für die eigene Arbeit gewonnen. Ich wünsche dem Kärntner Landesrechnungshof, dass er die Empfehlungen aus diesem Prozess ebenso offen und konstruktiv aufnimmt und daraus Nutzen für seine weitere Entwicklung zieht. Denn der Blick von außen eröffnet neue Perspektiven – und diese stärken letztlich die Qualität der externen Finanzkontrolle insgesamt“, so Wiens Stadtrechnungshof-Direktor Werner Sedlak. Präsident Jens Michel vom Sächsischen Rechnungshof betont: „Der Kärntner Landesrechnungshof verfügt über eine tragfähige Grundlage für eine wirksame Finanzkontrolle. Wir haben eine fachlich sehr gut aufgestellte Finanzkontrolle vorgefunden. Der Landesrechnungshof arbeitet strategisch und effizient. Mit unseren Empfehlungen wollen wir dazu beitragen, bestehende Stärken noch weiter auszubauen und die Organisation gezielt dort weiterzuentwickeln, wo wir Potenzial sehen. Mit geeigneten Maßnahmen kann die Wirkung der öffentlichen Finanzkontrolle noch gestärkt werden. Aus Sicht des Sächsischen Rechnungshofs sollte der Landesrechnungshof insbesondere zur Stärkung seiner Unabhängigkeit verfassungsrechtliche Regelungen überprüfen lassen. Dies könnte zu einer weiteren Stärkung der Demokratie beitragen, denn eine umfassend unabhängige Finanzkontrolle ist ein noch wesentlicherer Bestandteil einer stabilen Demokratie.“

Empfehlungen als Auftrag zur Weiterentwicklung

Die vom Peer-Review-Team ausgesprochenen Empfehlungen sollen nun systematisch analysiert und in konkrete Maßnahmen überführt werden. „Wir nehmen die Empfehlungen sehr ernst. Für uns ist entscheidend, dass das Peer Review nicht mit der Übergabe des Berichts endet. Wir wollen aus den Erkenntnissen konkrete Verbesserungen derive und damit die Qualität und Wirksamkeit unserer Arbeit weiter stärken“, so Direktor Bauer. Andreas Scherwitzl, der in seiner Funktion als Erster Präsident des Kärntner Landtags ein Exemplar des Peer-Review-Berichts entgegennahm, begrüßt die externe Begutachtung des Kärntner Landesrechnungshofs: „Es ist positiv, dass sich der Kärntner Landesrechnungshof als unabhängiges Kontrollorgan selbst einer unabhängigen Prüfung durch andere Rechnungshöfe stellt. Das zeigt den hohen Anspruch an die eigene Arbeit und die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung.“

Peer Review auf europäischer Ebene

Zukünftig sollen Peer Reviews auch eine zentralere Rolle im EURORAI-Kontext einnehmen. EURORAI (European Organisation of Regional External Public Finance Audit Institutions) ist eine Vereinigung regionaler Rechnungshöfe aus Europa. Am Vortag fand das erste Treffen einer neu gegründeten Arbeitsgruppe für Peer Reviews in Klagenfurt am Wörthersee statt, welche der Kärntner Landesrechnungshof leitet. Neben dem Kärntner Landesrechnungshof, dem Stadtrechnungshof Wien und dem Sächsischen Rechnungshof diskutierten auch Vertreter des Slowenischen Rechnungshofs, des Audit Scotland und der EURORAI über die wichtige Rolle von Peer Reviews und wie diese unabhängigen Organisationsprüfungen künftig dazu beitragen können, Rechnungshöfe in ganz Europa bei der Qualitätssicherung und Organisationsentwicklung zu unterstützen.