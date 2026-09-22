Nach 10 Jahren Schlosswiese: Semtainment übersiedelt nach Hochosterwitz

Nach zehn erfolgreichen Jahren packt die Eventagentur Semtainment ihre Koffer: Die beliebte Konzertreihe verlässt die Schlosswiese Moosburg und zieht an eine neue, deutlich größere Location im Schatten der Burg Hochosterwitz.

Das Programm für die Premiere im Juli 2027 steht bereits in den Startlöchern. Mit Wehmut, aber auch großer Vorfreude verkündeten Thomas Semmler (Semtainment) und Ewald Tatar (Barracuda Music) den Standortwechsel. Die Schlosswiese habe unzählige unvergessliche Momente geboten, sei aber mit ihren kapazitätsbedingten Grenzen von rund 8.500 Gästen schlicht zu klein geworden. Am neuen Veranstaltungsort, einer historischen Wiesenfläche namens „Viereck“ unterhalb der Burg, schlägt der Veranstalter nun unter der Marke „Hochosterwitz.Live“ ein neues Kapitel auf.

Mehr Platz, Tribünen und ein Star-Line-up für 2027

Das neue Areal punktet vor allem durch seine Dimensionen: Neben spürbar mehr Bewegungsraum vor und hinter der Bühne wird es erstmals eine feste Sitzplatztribüne sowie ein erweitertes Gastronomieangebot geben. Auch die Logistik entspannt sich – die Flächen bieten unter anderem Platz für bis zu 100 Busse. Zwar ermöglicht das Gelände perspektivisch Großevents für bis zu 20.000 Besucher, die Organisatoren wollen das Areal jedoch schrittweise und nachhaltig entwickeln.

Abschied im Guten

Der Schritt weg von Moosburg sei in bestem Einvernehmen erfolgt. Zwar spielten wirtschaftliche Überlegungen wie die Wiedereinführung der Vergnügungssteuer eine Nebenrolle, ausschlaggebend war jedoch der Wunsch nach mehr Entwicklungsspielraum. Die Veranstalter blicken voller Stolz auf ein Jahrzehnt zurück, in dem sie Moosburg als festen Fixpunkt in der österreichischen Konzertlandschaft etablieren konnten, und freuen sich nun auf die Fortsetzung vor historischer Kulisse.