Wie eine Kärntner Familie seit Generationen der Supermarkt-Konkurrenz trotzt

Wer an eine Kärntner Osterjause oder eine ehrliche Kirchtagssuppe denkt, landet schnell in Wernberg. Während viele kleine Betriebe dem Druck der Supermärkte weichen mussten, feiert die Landfleischerei Fruhmann am Freitag, 2. Oktober 2026 ihr 100-jähriges Bestehen, natürlich inklusive Verleihung des Kärntner Landeswappens. Das Erfolgsgeheimnis hinter der langen Geschichte bringt Anna Fülöp-Fruhmann im Gespräch mit 5 Minuten klar auf den Punkt: „Ein wichtiger Grund ist sicher unser Konzept aus Gasthaus und Fleischerei. Diese beiden Bereiche haben sich immer wieder ergänzt und uns auch durch schwierige Zeiten getragen.“ Doch das alleine reicht nicht um über Generationen erfolgreich zu sein. „Mindestens genauso wichtig ist der Zusammenhalt in der Familie. Wenn es einmal knapp oder anstrengend wird, halten wir zusammen und machen weiter.“

©Fruhmann Die Geschichte des Gasthaus Fruhmanns beginnt im Jahr 1494 – damals wurde das Gasthaus als Braukeller des Schloss Wernbergs errichtet. Bis das Gasthaus in den Besitz der Familie Fruhmann kam, sollte allerdings noch einige Zeit vergehen.

Kirchtagssuppe und Geheimes an der Theke

Während Konzerne auf industrielle Abläufe setzen, bleibt man bei Fruhmann seinen Wurzeln treu. „Wir kochen nach Familienrezepten, die über Generationen weitergegeben wurden“, erklärt Anna Fülöp-Fruhmann stolz. „Unsere Kirchtagssuppe ist ein schönes Beispiel: Die gibt es bei uns in der Fleischerei das ganze Jahr über im Glas. Sie wird noch immer nach dem überlieferten Rezept gekocht und schmeckt heute so wie damals.“ Neben dem traditionellen Handwerk lebt der Betrieb vor allem von den Begegnungen an der Theke. Auf die Frage nach unvergesslichen Geschichten lacht Fülöp-Fruhmann: „Wir haben schon oft gesagt, dass wir eigentlich ein Buch über unsere Erlebnisse schreiben könnten. Was man an einem Abend an der Theke alles mitbekommt … da sind lustige, schöne und manchmal auch dramatische Geschichten dabei. Aber ein Wirt genießt und schweigt!“

©Fruhmann Im Jahr 1925 wurde die Fleischerei von unserem Gründervater Johann Fruhmann Senior gekauft. 1928 erwarb er auch das gegenüberliegende Gasthaus. Von dort an begann die gemeinsame Geschichte und die beiden Betriebe wurden zu einer Institution in Wernberg.

Qualität statt Industrieware

Dass die Kundschaft der Fleischerei seit Jahrzehnten die Treue hält, ist für das Familienunternehmen kein Zufall, sondern das Ergebnis täglicher Arbeit. „Bei uns bekommen sie Spezialitäten, die es in dieser Form nur bei Fruhmann gibt wie etwa unsere Hirschsalami oder die Kirchtagssuppe“, schildert Fülöp-Fruhmann. „Dazu kommt hochwertig veredeltes Fleisch, unsere Verarbeitung im eigenen Betrieb und die persönliche Beratung an der Theke. Wir können auf Wünsche eingehen und wissen, was hinter unseren Produkten steckt.“ Dieses Vertrauen spiegelt sich auch in der Herkunft des Fleisches wider. „Wir beziehen so viel wie möglich aus der Region. Gleichzeitig merken wir, dass es weniger bäuerliche Betriebe gibt und der Umkreis bei der Suche nach Lieferanten größer wird. Umso mehr schätzen wir unsere langjährigen Partner wie zum Beispiel die Familie Jordan, die uns seit Jahren mit Rindfleisch beliefert.“

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Vom Leberkäse am Morgen bis zur Spitzenwoche im Jahr

Der Arbeitsalltag im Hause Fruhmann ist intensiv, beginnt aber anscheinend mit einer festen Tradition. „In der Fleischerei beginnt der Morgen ganz klassisch mit einer Leberkäsesemmel zum Frühstück, zumindest gehört die für uns einfach dazu!“, schmunzelt Fülöp-Fruhmann. „Unsere umsatzstärkste Woche ist die Karwoche. In Kärnten wird der Brauch rund um die Osterjause und den Osterschinken noch richtig gelebt. Viele unserer Kundinnen und Kunden sagen: Ein Fruhmann-Schinken darf auf ihrer Osterjause nicht fehlen. Für unser Team ist das eine intensive Woche, auf die wir uns gut vorbereiten und in der alle zusammenhelfen.“

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Junge Talente und der Blick nach vorne

Vom oft beklagten Nachwuchsmangel ist in Wernberg eher wenig zu spüren. „Wir bilden laufend zwei Lehrlinge in der Fleischproduktion aus und hatten bisher keine Probleme, diese Stellen zu besetzen“, berichtet die Unternehmerin. „Viele junge Menschen bei uns in der Region wachsen mit der Landwirtschaft auf und bringen Interesse am Handwerk mit. Bei uns lernen sie die Fleischverarbeitung von Grund auf und bekommen eine umfassende Ausbildung.“

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Eingeschlafen wird auf den Lorbeeren der letzten 100 Jahre jedenfalls nicht. „Wir entwickeln sowohl das Gasthaus als auch die Fleischerei ständig weiter“, kündigt Anna Fülöp-Fruhmann an. „Gerade entsteht eine neue Stube, und nach und nach nehmen wir weitere Räume sowie den Gastgarten in Angriff. In der Fleischerei verbinden wir unser traditionelles Handwerk mit neuen Ideen, von Dry-Aged-Steaks bis zum Leberkäse im Glas. So möchten wir auch die jüngere Generation für unsere Produkte begeistern.“

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Mit den Fruhmanns mitfeiern!

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums lädt die Familie Fruhmann am Freitag, dem 2. Oktober 2026, ab 18.30 Uhr zum großen Jubiläumsfest bei freiem Eintritt ein. Neben dem traditionellen Bieranstich und einer Weißwurst gestalten „Die jungen Wernberger“, „Scalpunan“, die Schuhplattlergruppe „D’Almrauschbuam“ sowie der Chor „Die Wernberger Stimmen“ das Rahmenprogramm. Wer noch nicht beim Fruhmann in Wernberg war, sollte diesen Tag zum Anlass nehmen vorbeizuschauen.