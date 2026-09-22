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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Stau auf der A11 Karawankenautobahn.
Derzeit gibt es wieder Stau auf der A11.
A11 Karawankenautobahn
22/09/2026
A11

Stau auf der Karawanken Autobahn

Aktuell gibt es einen längeren Stau auf der Karawanken Autobahn A11. Autofahrer müssen Geduld mitbringen, es gibt aber Ausweichrouten.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Aktuell kommt es auf der A11 zu Verkehrsverzögerungen. Die ASFINAG berichtet, dass bei Ljubljana (SLO) in Richtung Villach zwischen St. Niklas-Faakersee (km 3.3) und Knoten Villach (km 0.0), 2.3 km Stau entstanden ist.

Stau auch beim Karawankentunnel

Auch zwischen St. Jakob/Rosental (km 11,5) und Karawankentunnel österreichische/slowenische Staatsgrenze kommt es zu einer Blockabfertigung. Es gibt Bauarbeiten. Zeitverlust ist mindestens 30 Minuten. Als Ausweichmöglichkeit bietet sich die Fahrt über die A2 und Italien an. Alternativ stehen der Wurzen- sowie der Loiblpass zur Verfügung, beide sind jedoch für Fahrzeuge mit Anhänger gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2026 um 12:57 Uhr aktualisiert
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