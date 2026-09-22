Von Viktring nach Mallorca: Trauer um Kärntner „DJ Heimo“

Die Kärntner Musikszene nimmt Abschied von einer bekannten Persönlichkeit: Heimo Niederkofler, als „DJ Heimo“ bekannt, ist am 16. September nach einer überraschenden und schweren Erkrankung im Alter von 54 Jahren verstorben.

Die Leidenschaft für die Musik begleitete den Klagenfurter(Jahrgang 1972) sein ganzes Leben lang. Als „DJ Heimo“ legte er nicht nur in seiner Heimat auf, sondern schaffte auch den Sprung auf die ganz großen Partybühnen Mallorcas. Unter anderem trat er in Kult-Locations wie dem „Megapark“ oder in „El Arenal“ auf – an Orten, an denen auch Größen wie DJ Ötzi oder Nik P. das Publikum begeistern.

Er produzierte selber Hits

Seine selbst produzierten Titel schafften es sogar in die deutschen Hitparaden und Ballermann-Charts. Einen festen Plattenvertrag lehnte der Musiker jedoch stets bewusst ab, um sich den enormen Branchenstress zu ersparen.

Von der Druckerei zum Buslenker

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Sonja betrieb Niederkofler das „Café DJ 1“ im Klagenfurter Stadtteil Viktring, wo seine Musik treue Stammgäste erfreute. Beruflich blickte er auf einen abwechslungsreichen Lebenslauf zurück: Nach seiner Ausbildung zum Drucker war er jahrelang in der Produktion der Kärntner Tageszeitung tätig. Später wechselte er als Busfahrer zum Reiseunternehmen Bacher Reisen. Heimo Niederkofler hinterlässt seine Ehefrau Sonja, Tochter Sabrina sowie Enkelkind Nikolas. Die Trauerfeier und Verabschiedung findet am Samstag, dem 26. September, um 14 Uhr in der Zeremonienhalle des Friedhofs Klagenfurt-Annabichl statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2026 um 13:23 Uhr aktualisiert