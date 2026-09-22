Trotz Krise & Bürokratie-Frust: Kärntens Unternehmer lassen sich nicht unterkriegen!

Lohnkosten, Energiepreise und Bürokratie belasten Kärntens Betriebe. Eine neue IMAS-Studie zeigt: 57 Prozent sehen Nachteile gegenüber der EU, doch zwei Drittel blicken trotzdem optimistisch nach vorne!

„Kärntens Mittelstand sucht die Antwort auf neue Herausforderungen nicht im Stillstand, sondern in Innovation und Weiterentwicklung.“, so Sparkasse-Vorstandssprecher Mag. Siegfried Huber.

„Kärntens Mittelstand sucht die Antwort auf neue Herausforderungen nicht im Stillstand, sondern in Innovation und Weiterentwicklung.“, so Sparkasse-Vorstandssprecher Mag. Siegfried Huber.

Klagen hilft nicht – das scheint aktuell das inoffizielle Motto in Kärntens Wirtschaft zu sein. Denn obwohl die Rahmenbedingungen im Land von vielen Betrieben kritisch gesehen werden, blickt die Mehrheit der heimischen Klein- und Mittelunternehmen (KMU) überraschend zuversichtlich in die Zukunft.

Zwei Drittel blicken optimistisch nach vorne

Das Ergebnis der KMU-Studie 2026 durchgeführt von IMAS im Auftragt der Kärntner Sparkasse zeigt ein erstaunliches Bild: 66 Prozent der Kärntner Unternehmen blicken optimistisch auf die Entwicklung ihres eigenen Betriebes in den nächsten zwei bis drei Jahren. Der Optimismus liegt damit sogar leicht über dem österreichischen Gesamtschnitt. „Die vergangenen Jahre haben Unternehmen enorm gefordert. Umso bemerkenswerter ist es, dass zwei Drittel der heimischen KMU weiterhin optimistisch bleiben. Kärntens Unternehmerinnen und Unternehmer vertrauen auf ihre Innovationskraft, ihre Anpassungsfähigkeit und die Stärke ihrer Betriebe. Der Unternehmergeist ist stärker als die Krisenstimmung“, betont Mag. Siegfried Huber, Vorstandssprecher der Kärntner Sparkasse AG.

Großer Frust über Bürokratie und EU-Nachteil

Dass Kärntens Firmen den Kopf nicht in den Sand stecken, heißt aber keineswegs, dass alles eitel Wonne ist. Fast die Hälfte (47 Prozent) der Befragten spricht davon, dass das Marktumfeld in den letzten Jahren spürbar schwieriger geworden ist. Besonders hart ins Gericht gehen Kärntens Firmenchefs mit dem Wirtschaftsstandort selbst: 57 Prozent beurteilen die Rahmenbedingungen in Österreich als schlechter im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Nur mickrige 7 Prozent sehen Vorteile für heimische Betriebe.

Die größten Bremsklötze für Kärntens KMUs in den nächsten Jahren:

Wirtschaftliche und politische Unsicherheit: 87 % betroffen

87 % betroffen Bürokratische Pflichten & Regulierungen: 84 % betroffen (73 % empfinden Regulierungen als deutlich zu hoch)

84 % betroffen (73 % empfinden Regulierungen als deutlich zu hoch) Steigende Personal- und Lohnkosten: 83 % betroffen

83 % betroffen Hohe Energiepreise: 82 % betroffen

82 % betroffen Arbeitskräftemangel: 70 % betroffen

Investitionen und Künstliche Intelligenz als Antwort

Statt auf den Frustmodus zu gehen, schalten Kärntens Unternehmen erst recht auf Angriff: 58 Prozent planen in den kommenden Jahren konkrete Investitionen. Dabei setzen die Betriebe massiv auf Zukunfts-Technologien. Bereits 36 Prozent der Betriebe im Land halten Künstliche Intelligenz (KI) für wichtig für ihren Unternehmenserfolg. Eingesetzt wird KI in Kärnten vor allem im Marketing (52 %), in der Kundenkommunikation (33 %) sowie in der Verwaltung (32 %).

Ansage an die Politik

Damit die Investitionslust nicht von Paragrafen und Abgaben ausgebremst wird, fordern Kärntens Unternehmer klare Schritte von der Politik. Ganz oben auf dem Wunschzettel stehen ein radikaler Bürokratieabbau (32 %), Steuersenkungen (15 %) und eine Entlastung bei den Lohnnebenkosten (14 %).

1 Milliarde Euro als Rückenwind für Investitionen

Damit aus Plänen und Ideen auch echte Zukunfts-Projekte werden, brauchen Kärntens Betriebe jedoch nicht nur Zuversicht, sondern auch das nötige Kleingeld. Genau hier setzen Erste Bank und Sparkassen an: Mit einer österreichweiten „Wachstumsmilliarde“ stellt die Bankengruppe insgesamt eine Milliarde Euro an Finanzierungen bereit. Ziel ist es, gezielt Investitionen in Innovation, Digitalisierung und nachhaltiges Wachstum zu fördern. „Es mangelt den Unternehmen nicht an Ideen oder Investitionsbereitschaft. Wer investieren will, braucht aber Planungssicherheit und die passenden Finanzierungsmöglichkeiten. Genau hier setzen wir mit der Wachstumsmilliarde an“, erklärt Kärntner Sparkasse-Vorstandssprecher Siegfried Huber in einer Aussendung zur Studie.

Eigenkapital bleibt die wichtigste Säule

Wie die IMAS-Studie zeigt, wollen 59 Prozent der Kärntner Betriebe ihre Zukunfts-Projekte primär aus Eigenkapital stemmen. Doch auch Kredite und Leasing gewinnen an Bedeutung: 34 Prozent können sich einen klassischen Kredit vorstellen, 32 Prozent setzen auf Leasing und 29 Prozent wollen geförderte Kredite nutzen. Die Millionenspritze der Sparkassengruppe für Österreich kommt damit genau zur richtigen Zeit, um Kärntens Mittelstand den nötigen finanziellen Rückenwind zu sichern.

NEOS: „Jetzt muss die Politik ihren Teil leisten“

Eine Reaktion auf die IMAS-Studie gibt es von NEOS-Landessprecher Janos Juvan. Er erklärt „Kärntens Unternehmerinnen und Unternehmer beweisen jeden Tag Mut und Durchhaltevermögen. Jetzt muss die Politik ihren Teil leisten: weniger Bürokratie, niedrigere Lohnnebenkosten und schnellere Verfahren. Wer Arbeitsplätze schafft und investiert, braucht endlich Entlastung statt immer neuer Hürden.“

©Helge Bauer NEOS-Landessprecher Janos Juvan.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2026 um 14:23 Uhr aktualisiert