Mit 70 Eisatzkräften: Rotes Kreuz Kärnten sichert Wörthersee Marathon ab

Der Einsatz umfasst unter anderem 42 Sanitäter, fünf Notärztinnen und Notärzte, mehr als 25 Fahrzeuge sowie zwei Sanitätsstellen in Velden und der Ostbucht. Acht mobile Teams und ein Einsatzboot der Österreichischen Wasserrettung sichern die Strecken aller Bewerbe ab, vom klassischen Marathon über den Team-Marathon bis zum Halbmarathon. Die Planung in Kooperation mit der WS Marathon GmbH läuft seit Juli, der reguläre Rettungsdienst in den Bezirken bleibt von dem Großaufgebot unbeeinträchtigt.

700 Einsatzstunden fallen an

Die Koordination übernimmt eine zentrale Einsatzleitung vor Ort, wobei auf Erfahrung und bezirksübergreifende Ressourcen zurückgegriffen wird. Landesrettungskommandant Christian Pichler erklärt zur Vorbereitung: „Eine Veranstaltung dieser Größenordnung erfordert eine sorgfältige Planung und eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Die Koordination mit dem Veranstalter läuft hervorragend. Das Einsatz- und Versorgungskonzept wird eng mit unserem Landeschefarzt Dr. Matthias Schwarz, der auch als leitender Rennarzt fungiert und allen beteiligten Stellen abgestimmt. Unsere Mitarbeiter bringen viel Erfahrung und hohe fachliche Kompetenz mit. Im Mittelpunkt steht für uns, dass die Teilnehmer entlang der gesamten Strecke rasch und professionell versorgt werden können. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns darauf, unseren Beitrag zu einem gelungenen Wörthersee Marathon zu leisten.“ Insgesamt erfordert der Veranstaltungstag rund 700 Einsatzstunden.

Das gibt es zu beachten

Neben der medizinischen Infrastruktur appelliert das Rote Kreuz an das Eigenverantwortungsgefühl der Sportler bezüglich Flüssigkeitszufuhr, Sonnenschutz, gleichmäßiger Tempoeinteilung und richtigem Verhalten nach dem Ziel. Landeschefarzt Dr. Matthias Schwarz betont im Hinblick auf den körperlichen Einsatz: „Wer bei einem Marathon startet, sollte gesund und gut vorbereitet sein und die eigene Leistungsfähigkeit realistisch einschätzen. Wichtig ist, ausreichend zu trinken, das Tempo an die persönlichen Voraussetzungen und die Witterung anzupassen und Warnsignale des Körpers ernst zu nehmen. Bei Schwindel, Übelkeit, Schmerzen oder Kreislaufproblemen gilt: Tempo reduzieren, eine Pause einlegen und im Zweifel frühzeitig Hilfe suchen. Unsere Teams sind entlang der Strecke da, wenn sie gebraucht werden.“

Bei akuten Notfällen 144 wählen

Zuschauer und Mitwirkende werden gebeten, bei Auffälligkeiten unverzüglich die stationären oder mobilen Rotkreuz-Einheiten vor Ort zu informieren. In akuten Notfällen ist der Notruf unter der Rufnummer 144 zu wählen.