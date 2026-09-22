„Nicolas ist ein Kämpfer“: Bewegender Spendenaufruf für Kärntner (15)

„Hallo, mein Name ist David und ich sammle Spenden, um für unseren Sohn Nicolas einen Rollstuhllift einzubauen“, mit diesen Worten startet derzeit ein emotionaler Spendenaufruf einer Kärntner Familie auf „GoFundMe“. Wie berichtet wird, ist Nico durch Sauerstoffmangel bei der Geburt schwer geistig und körperlich beeinträchtigt. Er kann nicht sprechen und sei geistig auf dem Stand eines Kleinkindes. Durch den Sauerstoffmangel habe er auch körperliche Defizite, unter anderem kann er kaum noch gehen.

„Nicolas ist ein Kämpfer“

„Wir haben 15 Jahre lang alles versucht, um ihn zu fördern. Wöchentlich mehrere Therapien, Trainings und Übungen zuhause. Wir haben es mit allen uns möglichen Hilfsmitteln versucht, doch leider sorgt seine Behinderung dafür, dass er von Jahr zu Jahr mehr auf den Rollstuhl angewiesen ist und bald die Treppen in unserem Haus gar nicht mehr bewältigen können wird“, so der Vater im Aufruf und setzt fort: „Nicolas ist ein Kämpfer und hat sich immer so angestrengt, doch nun müssen wir diesen Weg einschlagen, um ihm weiterhin in seinem Zuhause ein schönes Leben ohne Schmerzen zu ermöglichen.“

Kosten von 78.000 Euro

Ziel sei es, eine ganze Etage für ihn umzubauen, die Kosten dafür sind aber enorm. „Der benötigte Lift, um mit dem Rollstuhl vom Parkplatz in die Wohnung zu gelangen, sprengt jeglichen Kostenrahmen“, setzt die Familie im Aufruf fort. Die Kosten belaufen sich auf mehr als 78.000 Euro, davon werden knapp 6.000 Euro vom Land Kärnten gefördert.

Erste große Schritte

Einen ersten Erfolg darf die Familie bereits verzeichnen, die erste Hürde im Projekt „Rollstuhllift“ wurde gestemmt. „Die Kosten von ca. 15.000 Euro für den Baumeister, der Fundament, Wanddurchbrüche und Verputzarbeiten macht, sind erreicht“, heißt es weiter. Die Familie, welche darum bittet, den Aufruf weiterhin zu teilen, war auf eine telefonische Anfrage von 5 Minuten bislang nicht erreichbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2026 um 15:38 Uhr aktualisiert