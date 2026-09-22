Feuerwehr alarmiert: Fahrbahn nach Missgeschick rasch gesäubert

Ein Fahrzeug verlor etwas Erde: Die Feuerwehr Sankt Salvator rückte rasch an und säuberte die Fahrbahn.

Vor Ort begann die Wehr unverzüglich mit den aufräumenden Maßnahmen.

Vor Ort begann die Wehr unverzüglich mit den aufräumenden Maßnahmen.

Ein nicht alltäglicher Einsatz beschäftigte die Freiwillige Feuerwehr Sankt Salvator bei Friesach aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Ein Fahrzeug hatte unglücklicherweise auf einer Straße eine größere Menge an Rückständen verloren, was die Alarmierung der Einsatzkräfte erforderlich machte.

Befahrbarkeit wiederhergestellt

Vor Ort begann die Wehr unverzüglich mit den aufräumenden Maßnahmen. Zu dem Vorfall schilderten sie in den sozialen Medien: „Unsere Kameraden reinigten die Straße und stellten die sichere Befahrbarkeit wieder her.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2026 um 16:11 Uhr aktualisiert