KAC sieht sich gerüstet für das Kärntner Derby gegen den VSV

Der EC-KAC verzeichnete mit zwei Siegen einen gelungenen Saisonauftakt. Nun trifft der Rekordmeister im traditionsreichen Kärntner Derby auf den EC VSV, der ebenfalls mit einem Erfolg startete.

Der EC-KAC startete mit zwei Siegen in die neue Saison der win2day ICE Hockey League. Neben überzeugenden Special Teams überzeugten die Klagenfurter durch eine hohe Ausgeglichenheit im Kader, da bereits 16 der 20 eingesetzten Feldspieler Punkte verbuchen konnten. Der EC VSV feierte in seinem ersten Ligaspiel einen knappen 2:1-Auswärtserfolg gegen die Pioneers Vorarlberg. Trotz dominanter Statistik und klaren Vorteilen im Puckbesitz blieb die Chancenauswertung im Slot ausbaufähig.

Heimvorteil

Im traditionsreichen Kärntner Derby spricht die historische Bilanz für die Rotjacken, die 195 der bisherigen 363 Bewerbsspiele für sich entscheiden konnten. Besonders auf heimischem Eis agierte der Rekordmeister zuletzt äußerst dominant und siegte in 23 der vergangenen 25 Duelle in Klagenfurt. Auch in der abgelaufenen Saison behielt Klagenfurt in drei von vier Begegnungen die Oberhand und erwies sich dabei im Vergleich zum EC VSV als die deutlich effektivere Mannschaft.

KAC kann aus dem Vollen schöpfen

In personeller Hinsicht kann der EC-KAC abgesehen von den Langzeitverletzten Jacob Hudson und Fabian Hochegger aus dem Vollen schöpfen. Es werden daher keine personellen Änderungen gegenüber dem jüngsten Heimsieg erwartet. Die Nachwuchsspieler Filip Simović, Gerrit Böhs und Ben Öfner rücken vorerst wieder in das Future Team ein.

„Emotional am höchsten einzuordnen“

Clemens Unterweger betont die besondere Bedeutung des anstehenden Duells: „Das Kärntner Derby gehört zu jenen Spielen, die emotional am höchsten einzuordnen sind. Wenn man vielleicht einmal einen weniger guten Lauf hat, kommt ein Lokalduell recht günstig, weil man da bei einem selbst, im Klub und bei den Fans einiges wiedergutmachen kann. Es wird Tage und Wochen zuvor schon über dieses Spiel berichtet, die Partie ist Gesprächsthema, also ist ein Derby nach wie vor wichtig und jeder von uns freut sich schon auf diesen Spieltag.“