Effiziente Personensuche: Rettungsteams trainieren Ernstfall in Kärnten

Bei einer Großübung am Kanzianiberg probten Bergrettung, Suchhundestaffeln und Drohnenteams gemeinsam die Personensuche.

Auf Wunsch der Kärntner Bezirkshauptmannschaften veranstaltete die Bergrettung Kärnten am Kanzianiberg eine groß angelegte Übung zur Geländesuche. Gemeinsam mit der Österreichischen Rettungshundebrigade, dem Arbeiter-Samariterbund und der Polizeihundestaffel TASSO wurde die Rettung von sieben vermissten Personen im Klettergebiet Finkenstein und den umliegenden Wäldern simuliert.

Suchhunde, Drohnen und Co.

Der Fokus der Übung lag auf dem Zusammenspiel von Mensch, Hund und moderner Technik. Während die Rettungshunde unwegsames Areal rasch absuchten, lieferten Drohnen mit Wärmebildkameras wertvolle Übersichtsbilder aus der Luft. Die Kombination steigerte die Effizienz der Suchaktion erheblich und erleichterte die Koordination der Einsatzkräfte.

Einsatzablauf beobachtet

Zahlreiche Beobachter von Behörden, der Landesregierung sowie von Polizei und Bergrettung verfolgten den Ablauf vor Ort. Bezirkshauptmann Georg Fejan und Bergrettungs-Landesleiter Hannes Gütler lobten im Anschluss den gelungenen Einsatz digitaler Systeme sowie die enge, organisationsübergreifende Zusammenarbeit als Schlüssel zur erfolgreichen Menschenrettung.