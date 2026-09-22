Kärntner zeigte Polizisten sein Tattoo, drei Jahre später muss er vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt muss sich ein junger Erwachsener wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung verantworten. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Ein junger Erwachsener muss sich am morgigen Tag vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Grund dafür ist ein Vorfall, welcher mittlerweile bald drei Jahre zurückliegen soll.

Tattoo auf der Brust gezeigt?

Wie konkret aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichtes hervorgeht, wird ihm zur Last gelegt, sich im nationalsozialistischen Sinne wiederbetätigt zu haben, indem er unter anderem am 16. Oktober 2023, sich vor Polizeibeamten „entkleidete und ein auf seiner linken Brust befindliches 5 Zentimeter großes Tattoo mit einem SS-Abzeichen“ zur Schau gestellt haben soll.

Für vier Stunden anberaumt

Die Verhandlung wird vor einem Schwurgericht ausgetragen, wobei der Prozess juristisch auf Basis von § 3g (1) VerbotsG 1947 geführt wird. Für die Verhandlung ist eine Anberaumung von vier Stunden vorgesehen. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Angeklagten uneingeschränkt die Unschuldsvermutung.