Aus Pilotprojekt wird Pflicht: Betriebskindergarten für das Land fix

Ein entsprechender Beschluss wurde in der heutigen Regierungssitzung auf gemeinsamen Antrag der beiden Personalreferenten LH Daniel Fellner und LHStv. Martin Gruber sowie von Bildungsreferent LR Peter Reichmann gefasst. Damit wird das Angebot von einer zweijährigen Pilotphase in einen dauerhaften Betrieb übergeführt. Der Betriebskindergarten in unmittelbarer Nähe des Verwaltungszentrums in Klagenfurt wird vom Hilfswerk Kärnten betrieben und ist ein wesentlicher Baustein in einer Reihe von Projekten, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Beschäftigten des Landes zu erleichtern. Für diese Bemühungen wurde das Land Kärnten erst kürzlich als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. LHStv. Gruber nahm stellvertretend das Zertifikat entgegen.

„Gute und notwendige Investition in die Zukunft“

Der Beschluss stellt für Fellner „eine gute und notwendige Investition in die Zukunft“ dar. Aus seiner Sicht profitiert die Region auf mehreren Ebenen: „Der Betriebskindergarten ergibt eine dreifache Win-Situation: für die Kinder, die Eltern und uns als Arbeitgeber. Wir zeigen damit, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für uns kein Lippenbekenntnis ist, sondern ein Must-Have für einen Arbeitgeber, der die Bedürfnisse und täglichen Herausforderungen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst nimmt.“ Gruber hob hervor, wie entscheidend verlässliche Arbeitsbedingungen heutzutage sind: „Als moderner Arbeitgeber schaffen wir familienfreundliche Rahmenbedingungen, auf die sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen können. Gerade in den vergangenen Jahren hat sich unsere Arbeitswelt sehr stark verändert und es ist unser gemeinsames Ziel, darauf entsprechend zu reagieren. Es freut mich, dass wir den Betriebskindergarten, der 2024 als Pilotprojekt gestartet ist, mit dem heutigen Beschluss zur Grundausstattung des Landes machen. Ein moderner öffentlicher Dienst ist immer auch ein Motor für die Weiterentwicklung des Landes.“

Lebensrealität wird ernstgenommen

LR Reichmann fügte hinzu: „Das Land Kärnten zeigt als Arbeitgeber, dass es die Lebensrealität seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst nimmt. Ein Betriebskindergarten verbindet zwei wichtige Anliegen: Er unterstützt Eltern dabei, Familie und Beruf besser vereinen zu können, und bietet Kindern von Anfang an einen hochwertigen Bildungsort. Denn ein Kindergarten ist weit mehr als Betreuung. Hier werden Kinder in einer entscheidenden Phase ihrer Entwicklung begleitet, gefördert und in ihrer Neugier bestärkt. Genau deshalb ist Elementarpädagogik für mich ein unverzichtbarer Teil unseres Bildungssystems.“

Kinderbetreuung, Dienstzeiten und Karenz

Seit Jänner 2023 ist das Land als familienfreundlicher Arbeitgeber mit dem staatlichen Zertifikat „berufundfamilie“ ausgezeichnet. Neben der Kinderbetreuung zählen unter anderem auch flexible Dienstzeiten sowie ein strukturiertes Karenzmanagement zu den umgesetzten Projekten für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.