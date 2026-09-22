Tunnelsperrungen in Kärnten: Das musst du aktuell beachten

Wegen anstehender Wartungs- und Reinigungsarbeiten kommt es auf der Süd Autobahn (A2) im Bereich der Klagenfurter Nordumfahrung zu nächtlichen Gesamtsperren.

Betroffen von den Maßnahmen sind die vier Autobahntunnel Ehrentalerberg, Falkenberg, Trettnig und Lendorf, die für die Dauer der Arbeiten für den Verkehr komplett gesperrt werden. Die nächtlichen Arbeiten erstrecken sich über zwei Phasen und betreffen jeweils eine Fahrtrichtung: Zunächst wird die Strecke Richtung Arnoldstein in den Nächten vom 21. auf den 22. September sowie vom 22. auf den 23. September blockiert.

Von 20 bis 5 Uhr

Im Anschluss folgt die Richtungsfahrbahn Graz, auf der die Durchfahrt in den Nächten vom 23. auf den 24. September und vom 24. auf den 25. September unterbunden wird. Alle Sperrungen dauern jeweils von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens.

Alle Informationen auf einen Blick