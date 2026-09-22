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Symbolfoto
Der Plabuschtunnel wird von einem Straßengerät gereinigt.
Die Sperren finden jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr statt.
Kärnten
22/09/2026
Tunnelreinigung

Tunnelsperrungen in Kärnten: Das musst du aktuell beachten

Wegen anstehender Wartungs- und Reinigungsarbeiten kommt es auf der Süd Autobahn (A2) im Bereich der Klagenfurter Nordumfahrung zu nächtlichen Gesamtsperren.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
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Betroffen von den Maßnahmen sind die vier Autobahntunnel Ehrentalerberg, Falkenberg, Trettnig und Lendorf, die für die Dauer der Arbeiten für den Verkehr komplett gesperrt werden. Die nächtlichen Arbeiten erstrecken sich über zwei Phasen und betreffen jeweils eine Fahrtrichtung: Zunächst wird die Strecke Richtung Arnoldstein in den Nächten vom 21. auf den 22. September sowie vom 22. auf den 23. September blockiert.

Von 20 bis 5 Uhr

Im Anschluss folgt die Richtungsfahrbahn Graz, auf der die Durchfahrt in den Nächten vom 23. auf den 24. September und vom 24. auf den 25. September unterbunden wird. Alle Sperrungen dauern jeweils von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens.

Alle Informationen auf einen Blick

Betroffene StreckeSüd Autobahn (A2), Klagenfurter Nordumfahrung
Betroffene TunnelEhrentalerberg, Falkenberg, Trettnig, Lendorf
Grund der SperreTunnelwartung und -reinigung
SperrzeitenJeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr
Termine Rtg. ArnoldsteinNacht 21./22.09. und Nacht 22./23.09.
Termine Rtg. GrazNacht 23./24.09. und Nacht 24./25.09.
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