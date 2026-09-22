Schulstartaktion der Volkshilfe: Entlastung für rund 50 Familien in Oberkärnten

Der Schulstart bringt für viele Familien in Oberkärnten jedes Jahr eine spürbare finanzielle Belastung mit sich. Anschaffungen wie Hefte, Schultaschen, Stifte oder Kleidung summieren sich rasch und belasten insbesondere das Haushaltsbudget von Familien mit mehreren Kindern. Um hier gezielt gegenzusteuern, setzt die Spittaler Volkshilfe bereits seit mehreren Jahren einen festen Schwerpunkt auf die Unterstützung zu Beginn des Schuljahres.

Notwendige Anschaffungen

Im Rahmen der diesjährigen Schulstartaktion erhielten rund 50 Kinder in der Region Oberkärnten eine direkte Hilfe. Die betroffenen Familien wurden mit Gutscheinen für das Stadtparkcenter unterstützt, die flexibel für notwendige Anschaffungen rund um den Schulbeginn genutzt werden können. Die Maßnahme soll dazu beitragen, den finanziellen Druck auf die Eltern abzufedern und den Kindern einen gelungenen Start in das neue Schuljahr zu ermöglichen.

Ungleichheiten ausgleichen

Ein großes Anliegen der Aktion ist es, Ungleichheiten im Bildungsbereich auszugleichen: „Wir setzen uns für die Chancengleichheit ein, denn jedes Kind ist gleich viel wert und soll dieselben Möglichkeiten haben“, betont die Vorsitzende der Spittaler Volkshilfe, Andrea Penker. Durchgeführt und umgesetzt wird die Hilfsaktion gemeinsam mit der Oberkärntner Frauenhilfe.