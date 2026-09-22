Während der Fahrt: Kärntner entdeckte brennenden Dachstuhl in Völkermarkt

Ein Anrainer bemerkt am Steinerberg einen Kaminbrand, der auf den Dachstuhl übergriff. Kurze Zeit später standen mehrere Feuerwehren vor Ort im Einsatz.

Ein vorbeifahrender Anrainer bemerkte am Steinerberg im Bezirk Völkermarkt am heutigen Dienstag plötzlich einen Kaminbrand und informierte daraufhin den Kommandanten der Feuerwehr Stein im Jauntal. Dieser ließ umgehend über die LAWZ die Freiwillige Feuerwehr alarmieren.

Auf Dachstuhl übergegriffen

„Bereits beim Eintreffen am Einsatzort war ersichtlich, dass der Brand vom Kamin auf den Dachstuhl übergegriffen hatte. Daraufhin wurde die Alarmstufe von B2 – Kaminbrand auf B4 – Brand Dachstuhl erhöht und zusätzlich die DLK Völkermarkt sowie die FF Peratschitzen alarmiert“, schildern die Einsatzkräfte in den sozialen Medien.

Dach musste geöffnet werden

Bis zum Eintreffen der Drehleiter wurde der Brand im Dachboden zunächst mittels Schaumlöscher und in weiterer Folge mit einer Löschleitung eingedämmt. Von außen wurde das Dach geöffnet, um an die betroffenen Bereiche zu gelangen und weitere Glutnester ablöschen zu können. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde durch die FF Stein im Jauntal eine Brandwache eingerichtet. Im Einsatz standen die FF Völkermarkt, die FF Peratschitzen, Rauchfangkehrermeister Daniel Schöpfer, die Mitarbeiter der KELAG sowie die Polizei St. Kanzian.