Bodenfrost in Kärnten, dann folgen bis zu 21 Grad

In Kärnten stand die bisher kälteste Herbstnacht mit bis zu 1 Grad und örtlichem Bodenfrost an. Der Mittwoch bringt nach Nebelauflösung jedoch viel Sonne und milde Temperaturen bis 21 Grad.

In Kärnten steht ein kühler Beginn in den Mittwoch bevor. Nach Angaben der Meteorologen der Geosphere Austria sanken die Tiefstwerte auf 1 bis 7 Grad, was die bisher kälteste Nacht des aufziehenden Herbstes markierte, wobei örtlich auch mit Bodenfrost zu rechnen war.

Bis zu 21 Grad

Im weiteren Tagesverlauf zeigt sich das Wetter jedoch von seiner ruhigen Seite: Abgesehen von gebietsweisen Frühnebelfeldern bleibt es den ganzen Tag über sonnig und die Temperaturen steigen am Nachmittag auf milde 18 bis 21 Grad.