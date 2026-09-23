Alko-Crash: Betrunkene Autofahrerin rammt Motorrad – Lenkerin verletzt

Gestern hat es auf dem St. Veiter Ring gekracht. Eine Autolenkerin fuhr einer Motorradfahrerin auf, welche stürzte und verletzt wurde. Es war Alkohol im Spiel.

Am gestrigen Dienstag lenkte eine 54-jährige Frau aus Klagenfurt gegen 19.35 Uhr ihr Motorrad auf dem St. Veiter Ring in Klagenfurt in östliche Richtung. Auf Höhe der Kreuzung Dr.-Franz-Palla-Gasse musste sie aufgrund einer Rotlichtphase der dortigen Verkehrslichtsignalanlage anhalten. Als die Ampel wieder auf Grün schaltete und die Motorradlenkerin ihre Fahrt fortsetzte, fuhr eine nachkommende 37-jährige Autofahrerin aus Klagenfurt mit ihrem Fahrzeug auf das Heck des Motorrades auf.

Alkotest ergab schwere Alkoholisierung

Die Motorradlenkerin wurde dadurch nach vorne geschoben und kam in weiterer Folge zu Sturz, teilt die Polizei mit. Dabei erlitt die 54-Jährige Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein bei der 37-jährigen Autolenkerin durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung, heißt es weiter. Der Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.