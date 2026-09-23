Finanzielle Schieflage: Weitere Orasch-Liegenschaften sollen versteigert werden

Drei seiner Betriebe sollen in der Pleite stecken, während parallel dazu mindestens zwei Gebäude versteigert werden sollen. Grund dafür: Finanzinstitute versuchen nun, ihre besicherten Millionenredite zurückzufordern.

Villacher Objekt macht den Anfang

Am 21. Oktober kommt es am Bezirksgericht Villach zur öffentlichen Feilbietung eines Wohnhauses in der Peraustraße, heißt es in einem Bericht des ORF. Hinter der Immobilie steht die „Peraustraße 45 Immobilien GmbH“, die Orasch zuzurechnen sei. Die Raiffeisenbank Bad Radkersburg soll offene Ansprüche von rund 2,8 Millionen Euro geltend machen.

Historisches Salzamt und Eigenheim betroffen

Auch das Klagenfurter Salzamt – eigentlich als nobles Boutique-Hotel geplant – stehe zum Verkauf. Hier macht die Raiffeisenbank Oberösterreich ihr Pfandrecht geltend. Auch die Landeshauptstadt Klagenfurt selbst hat sich daran beteiligt, da noch ausstehende Abgaben im fünfstelligen Bereich offen seien. Wie „Mediapartizan“ berichtet, drohe zudem dem privaten Familiensitz im Bezirk Völkermarkt die Exekution. Die Anadi-Bank fordert hier offenbar eine Summe von zirka 724.000 Euro ein.

Schließung und Wein-Abverkauf

Gleichzeitig schlitterten drei Konzernbetriebe in die Zahlungsunfähigkeit: Die Lilihill Financial Service GmbH (Wien), die Domäne Lilienberg in Tainach und der Kindergarten Dragonfly von Miriam Orasch, der sich in Klagenfurt befindet, aber geschlossen hat. Die Arbeit auf dem Weingut geht vorübergehend weiter. Insolvenzverwalter Gernot Murko erklärte, dass der aktuelle Weinbestand noch veräußert wird. Die Entscheidung über die Zukunft des Areals soll in den kommenden zwei bis drei Wochen fallen.

Fast ein Drittel der Firmen nicht mehr im Einflussbereich des Unternehmers

Fast ein Drittel der ehemals 35 Firmen befindet sich nicht mehr im Einflussbereich des Gründers, heißt es weiter im Medienbericht. Allein neun Gesellschaften – darunter das prominente Hotel Moser-Verdino und das frühere Quelle-Areal am Klagenfurter Heiligengeistplatz – wanderten bereits in die Hände der Industriellenfamilie Schaschl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2026 um 08:46 Uhr aktualisiert