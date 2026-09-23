Ehrenamt im Rampenlicht: 40 stille Helden ausgezeichnet

Sie helfen dort, wo Not am Mann ist, begleiten kranke Menschen, packen bei den Einsatzorganisationen an oder setzen sich für Tiere und die Umwelt ein - Kärntens freiwillige Helfer.

Beim feierlichen Galaabend „Stille Held:innen – Gesichter des Ehrenamtes“ im Casineum Velden bekamen genau diese engagierten Menschen aus Oberkärnten, Osttirol sowie den Bezirken St. Veit und Feldkirchen die große Bühne, die ihnen gebührt, teilt das Land Kärnten in einer Aussendung mit.

40 Auszeichnungen

Insgesamt wurden an diesem besonderen Abend 40 „Stille Helden“ beziehungsweise hervorragende Beiträge aus den vier Regionen vor den Vorhang geholt. Zehn Auszeichnungen gingen nach Oberkärnten, zehn nach Osttirol, elf in den Bezirk St. Veit und neun in den Bezirk Feldkirchen. Im Mittelpunkt standen die Geschichten der Menschen, die im Alltag meist ohne viel Aufhebens Verantwortung für ihre Mitmenschen übernehmen.

Freiwilliges Engagement gewürdigt

Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger nahm in Vertretung des Landes Kärnten an der Gala teil und hob die Bedeutung des Ehrenamts für das Zusammenleben hervor. „Oft sind es die Menschen, die nicht viel Aufhebens um ihr Tun machen, die für andere einen großen Unterschied ausmachen. Sie sehen, wo Hilfe benötigt wird, übernehmen Verantwortung und packen mit an“, heißt es von Seiten der Gemeindereferentin. Dieses Engagement sei unbezahlbar und trage wesentlich zum Zusammenhalt in den Gemeinden bei.

„Alles andere als selbstverständlich“

Auch Landeshauptmann Daniel Fellner ließ seinen besonderen Dank an alle Ehrenamtlichen im Land ausrichten. Freiwilliger Einsatz sei alles andere als selbstverständlich, umso wichtiger sei es, diese Menschen immer wieder sichtbar zu machen. „Ohne euch wäre vieles in unserem Land nicht möglich. Dafür ein herzliches Danke!“, lässt Fellner ausrichten. Damit der Einsatz in den Kommunen auch in Zukunft gestärkt wird, setzt das Land Kärnten mit dem Freiwilligenzentrum weiterhin einen gezielten Schwerpunkt auf die Unterstützung des Ehrenamtes.