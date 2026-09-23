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Das Bild auf 5min.at zeigt das Sepp Springer Heim in Ledenitzen.
Das Asylquartier in Ledenitzen wird mit Anfang Oktober zugesperrt.
Villach-Land
23/09/2026
Stilllegung

Sepp Springer Heim: Letzte Asylunterkunft in Kärnten sperrt zu

Der Bund fährt seine Betreuungskapazitäten in Kärnten komplett herunter. Mit Anfang Oktober wird das Asylheim in Ledenitzen dichtgemacht.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(203 Wörter)
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Das Kapitel der staatlichen Erstversorgung von Geflüchteten im Bundesland Kärnten findet vorerst ein Ende. Das Areal in Ledenitzen schließt mit 1. Oktober seine Pforten. Das Asylheim Langauen hat bereits seit einer Weile geschlossen – wir haben berichtet. Da die Ankunftszahlen österreichweit massiv rückläufig seien, sieht das zuständige Ministerium, die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), aktuell keinen Bedarf mehr an den bisherigen Plätzen, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Einsparungen betreffen das Personal

Die Stilllegung der Herberge bleibt für die Belegschaft nicht ohne Konsequenzen. Betroffen sind circa 16 Mitarbeiter, davon sollen die Beamten versetzt werden. Ein Teil der Mitarbeiter wird gekündigt, doch für sie würde es einen Sozialplan und Einmalzahlungen geben, heißt es weiter im Bericht. Das Team wurde über das Aus der Unterkunft bereits in Kenntnis gesetzt.

Objekt wird stille Reserve

Ganz aufgeben will man den Standort im Süden Österreichs allerdings nicht. Das Gebäude wird nicht veräußert, sondern verbleibt künftig als stille Reserve im Portfolio des Bundes. Sollte der Migrationsdruck wieder steigen, könne das Objekt bei Bedarf rasch reaktiviert werden, heißt es abschließend.

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