Fußballspiel und Wörthersee Marathon: Das ändert sich im Busliniennetz

Aufgrund eines internationalen Fußballspiels (Samstag, 26. September) und des Wörthersee Marathons (Sonntag, 27. September) kommt es zu Behinderungen im KMG Liniennetz.

Ein sportliches Großwochenende steht in Klagenfurt bevor – und das hat deutliche Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr. Wegen eines internationalen Fußballspiels im Wörthersee Stadion sowie des Wörthersee Marathons müssen die Busse der KMG an beiden Tagen umgeleitet werden. Einige Haltestellen können vorübergehend gar nicht angefahren werden, teilen die Stadtwerke Klagenfurt in einer Aussendung mit.

Samstag: Einbahnregelung rund um das Wörthersee Stadion

Am Samstag, den 26. September, trifft das Team von Legend Ronaldinho im Wörthersee Stadion auf die Copa Pele. Ab 13 Uhr wird der Südring ab der Süduferstraße von West nach Ost als Einbahn geführt. Ebenfalls ab 13Uhr gilt in der Glanfurtgasse eine Einbahnregelung. Für die Linie B (Viktring Schule) bedeutet das eine Kursänderung: Sie verkehrt ab 13 Uhr ab dem Baumbachplatz über die Haltestelle Neugasse zur Waidmannsdorfer Straße und weiter zur Pädagogischen Hochschule. Der Rückweg führt über Lodengasse, Griesgasse und Waidmannsdorfer Straße direkt in die Maximilianstraße und weiter auf der normalen Route. Der Baumbachplatz entfällt bei der Retourfahrt. Alle übrigen Buslinien im Stadionbereich fahren regulär, heißt es weiter.

©Stadtwerke Klagenfurt Die Stadtwerke Klagenfurt informieren über die Einbahnregelung rund um das Wörthersee Stadion am kommenden Samstag.

Sonntag: Wörthersee Marathon führt zu Sperren

Am Sonntag, den 27. September, folgt der Wörthersee Marathon. Da der Bereich Klagenfurt West als Parkfläche genutzt wird, müssen die Linien C, 2, 8 und 20 ab etwa sechs Uhr Umleitungen fahren, sobald die reguläre Zufahrt nicht mehr möglich ist.

Gut zu wissen: Linie 2: Fährt stadtauswärts von der Kohldorfer Straße über Neckheimgasse, Universitätsstraße, Südring und Villacher Straße zur Haltestelle Minimundus (stadteinwärts) und wartet dort die Abfahrtszeit ab. Stadteinwärts geht es gewohnt weiter. Der Bahnhof Klagenfurt West wird nicht bedient .

Linien C, 4 und 6: Verkehren am Sonntag nur bis zur Universität.

Die Bereiche Lakeside Park, Strandbad und Bahnhof West werden in diesem Zeitraum nicht angefahren.

Einschränkungen am Vormittag: Aufgrund des Marathonstarts um neun Uhr kommt es zwischen 8.30 Uhr und ca. 11.30 Uhr zu weiteren Ausfällen: Linie 10: Weicht stadtauswärts über Neckheimgasse, Universitätsstraße und Südring zur Villacher Straße (Haltestelle Minimundus) aus. Die Haltestellen Schiffsanlegestelle und Strandbad entfallen.

Weicht stadtauswärts über Neckheimgasse, Universitätsstraße und Südring zur Villacher Straße (Haltestelle Minimundus) aus. Die Haltestellen entfallen. Linie 8: Fährt in beiden Richtungen von Krottendorf über die Leopold-Figl-Straße, Glanfurtgasse, Weihergasse und Kranzmayerstraße zur Universität. Die Haltestellen Sylvesterweg, Höhenweg, Barbara-Höchtl-Weg und Lakesidepark können nicht bedient werden.