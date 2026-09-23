Heizöl-Preise explodieren: Fast 80 Prozent teurer als im Vorjahr

Massiver Preisanstieg beim Heizöl: 3.000 Liter schlagen derzeit mit rund 5.700 Euro zu Buche. Das sind 2.500 Euro mehr als im letzten September. Angesichts dessen fordert die Arbeiterkammer Kärnten (AK) rasche Maßnahmen.

Die Unsicherheiten auf den internationalen Energiemärkten schlagen auch in Kärnten voll durch: Am 16. September markierten die Heizölpreise mit im Schnitt 1,931 Euro pro Liter ein neues Hoch, aktuell liegt der Wert bei 1,893 Euro. Für die rund 45.000 Haushalte im Land, welche mit Öl heizen, kommt dieser Preisschock zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Da der Herbst vor der Tür steht und die Tankfüllungen anstehen, müssen Verbraucher tief in die Tasche greifen. Eine Lieferung von 3.000 Litern kostet derzeit etwa 5.700 Euro. Das bedeutet gegenüber dem September 2025 ein Plus von rund 2.500 Euro oder satten 79 Prozent.

Maßnahmen gefordert

„Wenn sich die Heizkosten innerhalb eines Jahres um mehrere tausend Euro erhöhen, bringt das viele Menschen finanziell an ihre Grenzen“, weiß Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach. Er fordert daher die rasche Umsetzung von Soforthilfen für diejenigen, welche sich diese Kosten nicht mehr leisten können – etwa Alleinerziehende oder Pensionisten. Auch eine langfristige Lösung müsse her. Goach schlägt beispielweise höhere Förderungen beim Umstieg auf alternative Heizsysteme sowie eine strengere Preisaufsicht durch die Bundeswettbewerbsbehörde oder eine gezielte „Heizölpreisbremse“ vor.

©AK/Helge Bauer Am Foto: Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach

Heizölpreise vergleichen

„Kurzfristige Entlastung und eine konsequente Kontrolle des Marktes müssen Hand in Hand gehen. Preisaufschläge müssen nachvollziehbar sein. Es muss klar sein, wie sich der Endkundenpreis zusammensetzt und ob Preiserhöhungen tatsächlich durch höhere Beschaffungskosten gerechtfertigt sind“, betont AK-Wirtschaftsexperte Jürgen Kopeinig. Um beim Kauf von Heizöl Geld zu sparen, rät die Arbeiterkammer dringend zu einem Preisvergleich verschiedener Anbieter. Als praktische Hilfestellung stellt sie den Kärntnern dafür eine wöchentlich auf den neuesten Stand gebrachte Übersicht der Preise zur Verfügung.