Burg Taggenbrunn: Neue Beschilderung beendet Irrfahrten

Die Burg Taggenbrunn mit zahlreichen Veranstaltungen war nur für Einheimische leicht erreichbar. Ortsfremde hatten damit ein Problem. 5 Minuten hat darüber berichtet und AFINAG und Kärnten-Touristik haben sofort reagiert.

Schon über Jahre werden auf Taggenbrunn jeden Sommer kulturelle Leckerbissen serviert. So tritt am 24. September Jonas Kaufmann auf. Die schlechte Nachricht: Die Veranstaltung ist ausverkauft. Die gute Nachricht: Dank der neuen Hinweistafel an der Schnellstraße bei St. Veit kann jeder Besucher die Zufahrt zur Veranstaltung leichter finden. Das war bis jetzt schwierig, weil selbst die Navigation noch nicht eingerichtet ist. Die Folgen waren fatal, denn viele Besucher verirrten sich auf ein Wirtschaftsgelände oder standen plötzlich vor den Toren der Burg Hochosterwitz.

Hinweistafel installiert

Nach einem Bericht auf 5 Minuten reagierte reagierten sowohl die AFINAG als auch Klaus Ehrenbrandtner, Chef der Kärntner Werbung und sagten Hilfe zu. „Wir werden das so schnell als möglich regeln“, versprach Walter Mocnik, Pressesprecher der ASFINAG. Noch im August hatte dann Burgherr Alfred Riedl Grund zu feiern. „Danke 5 Minuten, wir waren schon Jahre dran an einer Tafel“, so Managerin Michaela Riedl. Gut Ding braucht halt eben manchmal Weile.