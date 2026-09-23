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Symbolfoto
Symbolfoto auf 5min.at zeigt eine junge Frau beim Online Shopping.
Falsche Webshops prellen Kärntner um ihr Geld.
Kärnten
23/09/2026
Fake-Shops

Betrugswelle zieht in Kärnten ihre Kreise: Polizei warnt

Die Kärntner Polizei warnt aktuell vor gefälschten Online-Shops. In den vergangen Tagen ist es gleich zu mehreren Betrugsfällen gekommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
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Eine Betrugswelle in Zusammenhang mit gefälschten Online-Shops zieht derzeit in Kärnten ihre Kreise. Zumindest zwei Personen sind darauf hinein gefallen, darunter ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Er bestellte eine Palette Holzpellets über das Internet. Im Zuge dessen gab er auch persönlichen Daten sowie seine Kreditkartendaten bekannt. Wenig später dann der Schock: Mehrere hundert Euro wurden von seinem Bankkonto abgebucht. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Weiterer Fall im Bezirk Villach-Land

Ähnlich erging es auch einer 41-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach-Land. Wie die Polizei berichtet, wollte sie ein E-Bike über die Webseite eines vermeintlichen Fahrradhändlers erwerben. „Den Kaufpreis in der Höhe von über tausend Euro bezahlte sie per Online-Banking auf ein deutsches Konto“, so die Beamten. Auch bei ihr stellte sich im Nachhinein heraus, dass es sich um einen Fake-Shop handelte. Nun warnen die Beamten vor der neuen Betrugsmasche.

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