Betrugswelle zieht in Kärnten ihre Kreise: Polizei warnt

Eine Betrugswelle in Zusammenhang mit gefälschten Online-Shops zieht derzeit in Kärnten ihre Kreise. Zumindest zwei Personen sind darauf hinein gefallen, darunter ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Er bestellte eine Palette Holzpellets über das Internet. Im Zuge dessen gab er auch persönlichen Daten sowie seine Kreditkartendaten bekannt. Wenig später dann der Schock: Mehrere hundert Euro wurden von seinem Bankkonto abgebucht. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Weiterer Fall im Bezirk Villach-Land

Ähnlich erging es auch einer 41-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach-Land. Wie die Polizei berichtet, wollte sie ein E-Bike über die Webseite eines vermeintlichen Fahrradhändlers erwerben. „Den Kaufpreis in der Höhe von über tausend Euro bezahlte sie per Online-Banking auf ein deutsches Konto“, so die Beamten. Auch bei ihr stellte sich im Nachhinein heraus, dass es sich um einen Fake-Shop handelte. Nun warnen die Beamten vor der neuen Betrugsmasche.