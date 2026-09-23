Katholische Kirche: Austrittswelle in Kärnten flaut spürbar ab

In der Diözese Gurk flaut die Austrittswelle spürbar ab. Während die Abmeldungen um 15 Prozent auf sanken, stiegen die Wieder- und Übertritte. Mit Jahresbeginn 2026 zählten 320.276 Kärntner zur katholischen Kirche.

Laut der aktuellen Statistik der Diözese Gurk für das Jahr 2025 sinkt die Zahl der Kirchenaustritte spürbar, während die Wieder- und Übertritte weiter ansteigen. Mit Jahresbeginn 2026 zählen 320.276 Kärntner zur römisch-katholischen Kirche, was einem Anteil von 56,19 Prozent an der Gesamtbevölkerung entspricht.

Rückgang bei Kirchenaustritten

Trotz eines leichten Rückgangs der Gläubigen um 1,6 Prozent gegenüber 2024 schwächt sich die Austrittswelle spürbar ab: Die Zahl der Abmeldungen sank im Jahresvergleich um etwa 15 Prozent von 4.561 auf 3.881. Im Gegenzug entschieden sich 495 Menschen für einen Wieder- oder Übertritt zur Glaubensgemeinschaft. Weitere 42 Kärntner korrigierten ihre Entscheidung und widerriefen ihren Austritt. „Die Möglichkeit zum Online-Wiedereintritt erleichtert vielen den ersten Schritt zurück in die kirchliche Gemeinschaft“, betont Generalvikar Johann Sedlmaier.

Taufe, Hochzeit oder Erstkommunion

Nichtsdestotrotz verzeichnen sämtliche kirchlichen Feiern im Vergleich zum Vorjahr ein Minus. Für das Jahr 2025 stehen 2.423 Taufen (2024: 2.552) und 2.838 Kommunionen (2024: 3.212) in den Büchern. Die Firmungen gingen auf 2.587 zurück (2024: 2.744), während sich die Eheschließungen von 635 auf 537 reduzierten.

Kirchenbeitrag bringt 32,5 Millionen Euro

Unterm Strich steht für die Diözese Gurk im Wirtschaftsjahr 2025 ein leichtes Plus von rund 349.000 Euro. Während die operativen Einnahmen bei 43,28 Millionen Euro lagen, betrugen die Ausgaben 43,73 Millionen Euro – was vorerst zu einem negativen Betriebsergebnis von 451.000 Euro führte. Gerettet wurde die Bilanz durch ein positives Finanzergebnis von 800.000 Euro aus nachhaltigen Kapitalanlagen. Den Großteil der Einnahmen machte mit 32,48 Millionen Euro (75 Prozent) der Kirchenbeitrag aus. Größter Kostenfaktor war das Personal: Für 197 Priester, 391 Laienbeschäftigte, Pensionen sowie die Mitfinanzierung von 134 Pfarrangestellten wurden knapp 26 Millionen Euro aufgewendet.