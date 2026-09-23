Kärnten modernisiert Wahlsystem: Das ändert sich ab 2027

In Kärnten steht eine umfassende Reform des Wahlsystems bevor: Die Regeln für die Landtags- sowie die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen werden modernisiert, vereinfacht und an die Nationalratswahlordnung angeglichen. Darauf verständigten sich die Klubobmänner der vier Landtagsparteien – Luca Burgstaller (SPÖ), Erwin Angerer (FPÖ), Markus Malle (ÖVP) und Gerhard Köfer (Team Kärnten). Beschlossen werden die Anpassungen in der Landtagssitzung am 1. Oktober – sie gelten somit bereits für die bevorstehenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Jahr 2027. „Diese Vereinheitlichung soll das Wahlprozedere einfacher und sicherer machen, da die durchführenden Gemeinden nicht ständig unterschiedliche Regeln anwenden müssen“, so die Klubchefs.

Neue Wahl-Regeln in Kärnten

Für Wahlbeisitzer gilt künftig eine vereinfachte Entschädigung: Anstelle des fehleranfälligen Mitzählens von Stunden wird ein fixer Pauschalbetrag ausgezahlt. Gleichzeitig gehört die fliegende Wahlkommission der Vergangenheit an. Da sie durch das Angebot der Briefwahl zuletzt kaum noch genutzt wurde, fällt diese Option nun komplett weg. „Durch die Angleichung minimieren wir Fehlerquellen in der Durchführung der Wahlen in Kärnten“, sagt ÖVP-Clubobmann Markus Malle. „Diese Klarheit ist wichtige Basis für die Verständlichkeit der Demokratie.“

Parteien einigen sich auf Reform

SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller zeigt sich ebenfalls zufrieden: „Mit diesem Paket machen wir das Kärntner Wahlsystem übersichtlicher, einfacher und praxistauglicher.“ Ähnlich sieht das auch FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer: „Das Wahlsystem wird etwas praxisnäher und der bürokratische Aufwand kann dadurch reduziert werden.“ Auch Team Kärnten-Chef Köfer betont: „Die aktuelle Novelle sorgt dafür, dass das Wahlrecht moderner sowie klarer und vor allem eine Vereinheitlichung erreicht wird.“ Ebenfalls angepasst wird die Wahlkampfkostenobergrenze für die Parteien. Diese wurde seit 2013 nicht mehr valorisiert. Der dadurch entstandene Rückstand wird nun durch eine Anpassung an den Verbraucherpreisindex (VPI) aufgeholt.