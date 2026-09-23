Heimerfolg: KAC entscheidet Kärnten-Derby für sich

Der EC KAC entschied am Mittwochabend das 364. Kärntner Derby für sich. Die Rotjacken setzten sich in der Heidi-Horten-Arena gegen den VSV durch.

In der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt stand am Mittwochabend das 364. Kärntner Derby auf dem Programm. Um 19.15 Uhr fiel der Startschuss für das traditionsreiche Duell zwischen dem EC VSV und dem EC KAC. Tobias Sablattnig brachte die Heimmannschaft nach genau 2:25 Minuten in Führung, bevor David Waschnig in der 8. Minute auf 2:0 ausbaute. Für das dritte Tor der Begegnung sorgte schließlich Nick Petersen. Den Gästen aus Villach gelang im ersten Drittel zunächst kein Treffer.

KAC baut Führung weiter aus

Im zweiten Spielabschnitt verkürzten die Adler dann durch Julian Metzler auf 3:1. Die Antwort der Klagenfurter ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Prompt stellte Thomas Hundertpfund den Drei-Tore-Vorsprung wieder her; bevor Travis St. Denis für den KAC auf 5:1 nachlegte. Im letzten Drittel flachte die Partie spürbar ab. Erst in letzter Sekunde legten die Rot-Weißen nach: Sablattnig erzielte den Treffer zum 6:1. Mit diesem Tor besiegelten die Klagenfurter ihren deutlichen Heimsieg und machten den Sack am Ende endgültig zu.

©EC-KAC/Florian Pessentheiner Der EC KAC jubelt beim ersten Kärnten Derby der Saison.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2026 um 21:59 Uhr aktualisiert