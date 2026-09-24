Erst Sonne, dann Regen: Der Donnerstag wird wechselhaft

Am Donnerstag startet das Wetter in Kärnten zunächst noch sonnig und trocken. Im Tagesverlauf ziehen jedoch dichte Wolken auf; am späten Nachmittag ziehen auch einzelne Regenschauer durch.

Sonnig und weitgehend unbewölkt beginnt der Donnerstag in ganz Kärnten. Am Vormittag zeigen sich nur vereinzelte, dünne Wolkenschleier am Himmel. Ab dem Nachmittag ziehen aus nordwestlicher Richtung jedoch graue Wolken auf. Dazu erreichen die Temperaturen Werte zwischen 16 und 21 Grad.

Regen im Anmarsch

„Für ein paar Stunden herrscht am Donnerstag noch trockenes und sonniges Wetter“, prognostizieren die Experten der Geosphere Austria. Später verdichtet sich die Bewölkung jedoch zusehends. Ab dem späten Nachmittag ziehen schließlich mit spürbar auflebendem Nordwestwind einzelne Regenschauer durch die Region.