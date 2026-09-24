Streit um Hemd als Auslöser? Neue Details zu totem Häftling in Justizanstalt

Nun gibt es neue Details zu der Bluttat in der Justizanstalt Klagenfurt: Ein Streit um ein Hemd soll eskaliert sein.

Nun gibt es neue Details zu der Bluttat in der Justizanstalt Klagenfurt: Ein Streit um ein Hemd soll eskaliert sein.

Der Fall erschütterte: In der Nacht auf den 1. September verlor ein 19-jähriger Insasse in einer Zelle der Klagenfurter Haftanstalt sein Leben. Als tatverdächtig gilt sein 17-jähriger Zellengenosse. Nun wurden bisher unbekannte Hintergründe zur Tat bekannt. Ein Streit um ein Kleidungsstück soll zur tödlichen Eskalation hinter Gittern geführt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auf Hochtouren.

Wegen eines Hemdes aneinander geraten?

Der Beschuldigte sagte aus, so Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegenüber 5 Minuten, dass er hochpreisiges Polohemd besaß, welches aber verschwand. „Er hatte es bei einem anderen Häftling vermutet, dann sei er aber drauf gekommen, dass es das spätere Opfer genommen habe.“ Dann ist es zu einem Streit gekommen und die beiden rangen miteinander. Der Tatverdächtige soll dazu betont haben, dass er sich gefürchtet habe, laut ihm soll es für den 19-Jährigen wohl nicht ernst gewesen sein. „Im Zuge des Ringens dann, habe er seinen Gegner bewusstlos gewürgt und ihn dann getötet, weil er dachte, dass er ansonsten ihn töten werde, sobald er wieder wach ist“, heißt es weiter. Weder Aufseher noch Mitinsassen hatten in der Nacht etwas von dem Kampf bemerkt.

Das soll passiert sein

Der Tatverdächtige soll versucht haben den Bewusstlosen zunächst mit einem Müllbeutel zu ersticken. Schließlich soll er eine Klinge eines Einwegrasierers genommen und dem 19-Jährigen tödliche Wunden im Halsbereich zugefügt haben. Anschließend legte sich der Jugendliche schlafen. Die Wachen entdeckten die Tragödie am darauffolgenden Morgen.

Gutachten soll über Zurechnungsfähigkeit entscheiden

Weiters heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft, dass der Tatverdächtige nach der mutmaßlichen Tat in der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (APP) im Klinikum Klagenfurt untersucht wurde, jedoch keine paranoiden oder psychotischen Merkmale festgestellt wurden. Ein psychologisches Gutachten soll nun klären, ob der 17-Jährige, der mittlerweile in Einzelhaft sitzt, zurechnungsfähig ist. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung gilt die Unschuldsvermutung.

Gefährliche Drohung und versuchte Brandstiftung

Der Beschuldigte befand sich in der Justizanstalt aufgrund von gefährlicher Drohung und der versuchten Brandstiftung. Im Zuge des zweiten Deliktes wurde schon einmal ein Gutachten hinsichtlich der Zurechnungsfähigkeit erstellt. Die Gutachterin wird dies nun auch bezüglich des aktuellen Tatvorwurfs beurteilen. Wann damit zu rechnen sei, kann aber noch nicht gesagt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2026 um 10:28 Uhr aktualisiert