Polterrunde-Eklat am Flughafen: Staatsanwaltschaft ermittelt nun

Eine Kärntner Poltergruppe wollte eigentlich nach "Malle" fliegen. Doch statt Partystimmung auf der Sonneninsel gab es einen Polizeieinsatz und nun zieht der Vorfall auch Konsequenzen nach sich.

Eigentlich wollte die achtköpfige Truppe aus Kärnten nach Mallorca abheben. Doch kurz vor dem Start schob der Pilot einen Riegel vor: Zwei Beteiligte waren derart stark alkoholisiert, dass er ihnen die Mitnahme im Flugzeug verweigerte.

Situation geriet außer Kontrolle

Anstatt die Entscheidung einzusehen, kam es zu hitzigen Diskussionen mit der Besatzung, woraufhin die Exekutive anrücken musste. Da sich die beiden Männer auch gegenüber den alarmierten Polizisten uneinsichtig zeigten und diese beschimpften, wurden sie zur Identitätsfeststellung auf die Inspektion mitgenommen.

Polizeibeamter wurde verletzt

Die restlichen Gruppenmitglieder verließen ebenfalls die Maschine. Was danach folgte, beschäftigte die Einsatzkräfte erneut: Vier weitere Personen aus der Runde traten derart aggressiv auf, dass es zu Handgreiflichkeiten mit den Beamten kam. „Eine Polizeikraft wurde verletzt“, heißt es von Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, im Gespräch mit 5 Minuten. Es kam teils zu vorübergehenden Festnahmen.

Staatsanwaltschaft prüft Fall

Gegen vier Beteiligte wird von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen des Verdachts auf versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung und schwere Körperverletzung ermittelt. Derzeit wird der polizeiliche Abschlussbericht ausgewertet, um über das weitere Vorgehen – wie etwa eine Anklage oder Diversion – zu entscheiden. Für die Personen gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.