Menschenrettung in Gymnasium: 53 Florianis probten für Ernstfall

Erfolgreicher Ernstfall-Test für die Feuerwehren der Stadt St. Veit: Bei einer großen Gemeindeübung im Bundesgymnasium Tanzenberg arbeiteten drei Ortsfeuerwehren Hand in Hand.

Bei einer groß angelegten und geplanten Gemeindeübung der drei Feuerwehren St. Veit an der Glan, Hörzendorf-Projern und St. Donat wurden von 52 Kameraden mit acht Einsatzfahrzeugen vier komplexe Szenarien realistisch durchgespielt und abgearbeitet: Personensuche und Menschenrettung im Gebäude, Aufbau einer stabilen Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken, Personenrettung aus dem zweiten Obergeschoss und ein simulierter Ausfall eines Atemschutztrupps unter erschwerten Bedingungen. Als anspruchsvoller Übungsort wurden die Räumlichkeiten des Bundesgymnasiums Tanzenberg ausgewählt.

Zusammenarbeit besonders gefordert

Die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren der Stadtgemeinde St. Veit/Glan wurde bei diesem Einsatz besonders gefordert und erfolgreich trainiert, wird in einer Aussendung mitgeteilt. Eine klare Aufgabenteilung und die effektive Kommunikation über Funk trugen maßgeblich zum reibungslosen Ablauf und Erfolg der Übung bei.

Lob von Einsatzleitung und Stadtpolitik

Sowohl Gemeindefeuerwehrkommandant und Einsatzleiter Georg Kropf als auch Bürgermeister Martin Kulmer zeigten sich hochzufrieden. Sie lobten die professionelle Herangehensweise der Kameraden sowie deren hohe Bereitschaft, auch unter schwierigen und realistischen Bedingungen Hand in Hand zu arbeiten: „Die Übung zeigte eindrucksvoll, dass das Zusammenspiel zwischen den drei Ortsfeuerwehren hervorragend funktioniert. Sowohl die Rettung der eingeschlossenen Personen als auch die Bewältigung der anspruchsvollen Löschwasserversorgung wurden mit Bravour gemeistert.“