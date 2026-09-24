Vater rastete bei Kontrolle durch das Jugendamt aus: Pfefferspray im Einsatz

Eskalation bei einem Behördeneinsatz in Kärnten: Ein 48-jähriger Vater versuchte, die Abholung seiner Tochter durch das Jugendamt gewaltsam zu verhindern. Die Polizei musste Pfefferspray einsetzen.

Die Mutter eines Mädchens hatte zuvor Anzeige beim Jugendamt erstattet und angegeben, dass ihr Ex-Partner die gemeinsame Tochter geschlagen haben soll. Mitarbeiter des Jugendamts rückten daraufhin aus und befragten das Kind vor Ort, welches den Vorfall bejahte. Zudem war die Polizei vor Ort.

Situation eskalierte

Das Mädchen soll offenbar auch Verletzungen aufgewiesen haben. Sie erklärte sich bereit, freiwillig mit den Behördenvertretern mitzufahren, und stieg in deren Fahrzeug ein. Der Vater behauptete hingegen, die Verletzungen stammten von einem Fahrradsturz. Er versuchte, seine Tochter aus dem Auto der Beamten zu holen. Dabei waren auch zwei weitere Kinder. Nachdem er sie an seine neue Partnerin übergeben hatte, eskalierte die Situation.

Beamte attackiert: Pfefferspray im Einsatz

Da der Einsatz im Vorfeld als potenziell kritisch eingestuft worden war, waren auch mehrere Polizeibeamte vor Ort. Der 48-Jährige verhielt sich extrem aggressiv, woraufhin es zu Handgreiflichkeiten kam. Der Mann soll die Polizisten körperlich attackiert und geschlagen haben. Um den Angriff zu stoppen, setzte ein Beamter Pfefferspray gegen den Mann ein. Auch die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte gegenüber 5 Minuten den Vorfall.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Der Einsatz wurde beendet und das Kind zu seiner Mutter gebracht. Der Vater kam ins Krankenhaus und erhielt ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Auch die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung sowie des Widerstands gegen die Staatsgewalt aufgenommen. Für den Mann gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.