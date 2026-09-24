Interventionelle Radiologie: So ist die aktuelle Lage

Seit Wochen sorgt das Thema rund um die Interventionelle Radiologie in Klagenfurt für Gesprächsstoff und Wirbel. Ein ganzes Ärzteteam ist gegangen, nun spricht das Land Kärnten vom Status Quo und der Zukunft.

Die Zukunft der interventionellen Radiologie am Klinikum Klagenfurt sorgt in Kärnten seit Wochen für heftige Diskussionen. Nun informiert das Land über den Status Quo. „Die Interventionelle Radiologie am Klinikum Klagenfurt langfristig abzusichern, hat oberste Priorität“, so das Land.

Entwicklung basiert auf drei Säulen

Im Rahmen des heutigen Informationsgesprächs im Gesundheitsausschuss des Kärntner Landtages informierten Gesundheitslandesrätin Beate Prettner und die KABEG-Führung über den Status quo und die nächsten Schritte. Die weitere Entwicklung basiert auf drei Säulen: der unmittelbaren Sicherstellung der Versorgung, dem Aufbau eines stabilen Teams und der langfristigen Ausbildung eigener Fachkräfte, heißt es weiter.

Team wird mit 1. Oktober neu aufgestellt

Kurzfristig wird die Einheit für Interventionelle Radiologie mit 1. Oktober neu aufgestellt: Die Leitung übernimmt ein Arzt aus dem bestehenden Team, der weiterhin für die KABEG tätig sein wird. Er ist bereits mit dem Aufbau des neuen Teams befasst. Auch ein weiterer Arzt aus dem bestehenden Team wird weiterhin in der Interventionellen Radiologie tätig sein. Parallel dazu läuft die gezielte Rekrutierung weiterer interventioneller Radiologen, heißt es weiter. Dabei werden auch externe Spezialisten angesprochen, um insbesondere die Rufbereitschaften wieder zunehmend aus eigener Kraft abdecken zu können. Gespräche dazu laufen auf Hochtouren.

„Interventionelle Radiologie gehört an das Klinikum Klagenfurt“

„Unser Ziel war und ist ganz klar: Die Interventionelle Radiologie gehört an das Klinikum Klagenfurt und soll hier auch langfristig eine starke Zukunft haben. Es wurden konkrete Schritte gesetzt, um dieses Ziel abzusichern. Besonders freut mich, dass wir Ärzten aus dem bestehenden Team auf vorhandene Expertise aufbauen können“, sagt Gesundheitslandesrätin Beate Prettner.

Ausbildung soll langfristig abgesichert werden

Ein wesentlicher Baustein für die langfristige Absicherung sei die Ausbildung. Dafür stehen bereits Kollegen zur Verfügung, die entsprechend aufgebaut und qualifiziert werden sollen. Damit wird gleichzeitig der Grundstein für die nächste Generation an interventionellen Radiologinnen und Radiologen gelegt. „Wir wollen die Expertise, die in der Interventionellen Radiologie in Klagenfurt vorhanden ist, bestmöglich nutzen und gleichzeitig neue, erweiterte personelle Ressourcen aufbauen. Das ist kein kurzfristiges Reparieren, sondern ein schrittweiser Aufbau mit einer klaren Perspektive“, betont der stellvertretende KABEG-Vorstand Manfred Ferch.

Neues System soll Radiologen entlasten

Ein weiterer konkreter Schritt zur Stärkung der Interventionellen Radiologie sei die ohnehin geplante und derzeit laufende Installation des Zero-Gravity-Systems, das die Radiologen bei interventionellen Eingriffen körperlich entlasten soll. Das System ist ab Freitag einsatzbereit. Um künftig Missverständnisse zu vermeiden, werden die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten innerhalb der Interventionellen Radiologie nochmals klar definiert, teilt das Land weiter mit. Wesentliche Punkte seien die Ausbildung sowie die personelle Ausstattung. Diese soll mittelfristig um einen weiteren Oberarzt erhöht werden.

Weiteres Vorgehen

Im Sinne des Verbund-Gedankens wird ein interventioneller Radiologe aus dem Klinikum Villach zwei reguläre Dienste in der Woche und vier Nachtdienste im Monat versehen und die Ausbildungskooperation zwischen dem Klinikum Klagenfurt und dem Klinikum Villach verstärkt. Dadurch profitiert man letztendlich wechselseitig, heißt es. Auch die Kooperation mit dem LKH-Universitätsklinikum Graz bleibt ein wichtiger Bestandteil der Versorgungssicherheit. „Wir denken die Gesundheitsversorgung im Süden in einer Region – das ist auch gelebte Praxis. Die Zusammenarbeit mit der Steiermark funktioniert sehr gut und ist keine Einbahnstraße. Kärnten und die Steiermark unterstützen einander, wenn hoch spezialisierte Leistungen notwendig sind. Dafür bin ich den Kolleginnen und Kollegen in Graz sehr dankbar“, so Prettner.

Kooperation mit Graz als Backup und Übergangslösung

Die Kooperation mit Graz ist dabei ausdrücklich als Backup und Übergangslösung gedacht. Der Dienstplan für Oktober wird derzeit durch den neuen Leiter der Einheit erstellt. Ziel ist, die personelle Abdeckung Schritt für Schritt wieder zu erweitern und die Rufbereitschaften künftig wieder vollständig mit dem eigenen Team sicherzustellen. „Wir haben eine klare Perspektive: kurzfristig die Versorgung absichern, mittelfristig ein stabiles Team aufbauen und langfristig durch Ausbildung die eigene Expertise sichern. Genau daran arbeiten wir gemeinsam“, fassen Prettner und Ferch zusammen.

Kritik vonseiten der FPÖ

Wegen des geschlossenen Rücktritts des gesamten Teams der Interventionellen Radiologie am Klinikum Klagenfurt übt FPÖ-Gesundheitssprecher Christoph Staudacher scharfe Kritik an der KABEG und SPÖ-Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Ursache für den Abgang seien laut ihm interne Machtstrukturen sowie mangelnde Wertschätzung. So schilderte der leitende Oberarzt De Paoli unter anderem unzumutbare Zustände im Bereitschaftsdienst, denn laut ihm musste sich erschöpft auf Liegen zwischen Patienten erholen. Staudacher führt weiter aus: „Wenn die Interventionelle Radiologie am Klinikum Klagenfurt nicht mehr rund um die Uhr zur Verfügung steht, bedeutet das für die Patienten, dass die Notfallversorgung zur Lotterie wird.“ Den Verlust dieser europäischen Spitzenmedizin bezeichnet er als „handfesten gesundheitspolitischen Skandal“ und fordert, den 24/7-Betrieb als eigenständiges Department nachhaltig zu sichern. Staudacher hebt abschließend positiv hervor, „dass das KABEG-Management die Fehler der Vergangenheit einsieht und sich in diesen Bereichen um structural Verbesserungen bemüht.“

Team Kärnten begrüßt Lösung

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer und Gesundheitssprecherin Marina Koschat-Koreimann begrüßen die sich abzeichnende Lösung in der interventionellen Radiologie des Klinikums Klagenfurt nach wochenlanger Krise, mahnen jedoch eine nachhaltige und langfristige Umsetzung an. Laut Köfer darf die Kooperation mit Graz nur eine vorübergehende Notfallmaßnahme sein. Stattdessen müsse die Versorgungssicherheit bei Notfällen – etwa bei Schlaganfällen – durch die gezielte Ausbildung und Anwerbung von Fachärzten direkt vor Ort gesichert werden. Ergänzend fordert Koschat-Koreimann eine verbesserte interne Kommunikation zwischen der KABEG und dem medizinischen Personal sowie eine offene Diskussionskultur, um künftige Mitarbeiterabwanderungen zu verhindern und die Patientensicherheit in Kärnten dauerhaft zu gewährleisten.

ÖVP: Kann nur eine Zwischenlösung sein

ÖVP-Gesundheitssprecher Ronny Rull begrüßt die vorübergehende Lösung und die derzeit gesicherte Versorgung in der interventionellen Radiologie, betont jedoch, dass dies nur eine Zwischenlösung sein könne. „Hier ist das Kebag-Management gefordert das Department der interventionellen Radiologie so – mit Personal und Ausbildung von Ärzten – auszugestalten, dass eine lückenlose Versorgung gesichert ist“, betont er abschließend in einem Statement.

NEOS begrüßen Lösungssuche aber fordern Reformen

NEOS-Landessprecher Janos Juvan begrüßt die Lösungssuche für die interventionelle Radiologie am Klinikum Klagenfurt, fordert von der Landesregierung jedoch grundlegende Reformen für das Kärntner Gesundheitssystem. „Die Landesregierung wird aber nicht darum herumkommen, endlich echte Reformen für das Kärntner Gesundheitssystem anzugehen. Dazu gehört, die Kliniken Klagenfurt und Villach, wie von uns vorgeschlagen, zu Zentren der Spitzenmedizin weiter auszubauen. Derzeit kostet das System sehr viel Geld, und trotzdem sind alle unzufrieden. Machen wir es endlich zukunftsfit“, betont Juvan abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2026 um 14:14 Uhr aktualisiert