Feuerwehren fordern mehr Geld: „Da bin ich ganz bei ihnen“

Rund 3.500 Wald- und Vegetationsbrände forderten heuer den Einsatz von 55.000 Feuerwehrmitgliedern in ganz Österreich. Um den Folgen der zunehmenden Klima-Extreme zu begegnen, flossen seit 2020 über 20 Millionen Euro aus dem Feuerwehrbudget und dem Waldfonds in Spezialausrüstung. Investiert wurde unter anderem in geländegängige Fahrzeuge, leichtere Schutzkleidung, Löschwasserbehälter für Hubschrauber sowie den Ausbau von Stützpunkten, Flugdienst und Übungsinfrastruktur. Österreichs Feuerwehrpräsident Robert Mayer fordert nun eine rasche gesamtstaatliche Strategie und mehr Geld vom Bund, um die Rahmenbedingungen für die meist ehrenamtlichen Einsatzkräfte langfristig zu sichern. Rückendeckung erhält er von Kärntens Feuerwehrreferenten Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ).

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner

Kärnten steht hinter Forderungen der Feuerwehr

„Brände und Großeinsätze kennen weder Bezirks- noch Ländergrenzen. Angesichts der zunehmenden Gefahrenextreme ist es ein Gebot der Vernunft und des Weitblicks, länderüberschreitend zu denken und zu handeln“, sagt Fellner und weist darauf hin, dass Kärnten bereits vorangeht: „Wir haben uns schon mit der Steiermark und dem Burgenland zusammengeschlossen: Wir schauen, welche Gerätschaften wir gemeinsam anschaffen können, wie wir unsere Einsatzkräfte gemeinsam schulen können und wie wir uns gemeinsam stärker machen können – zum Schutz unserer Bevölkerung.“ Das rasante Voranschreiten des Klimawandels bereitet auch dem Landeshauptmann Sorge: „Alleine heuer hat es in Österreich sechs Hitzetage mit über 40 Grad gegeben. In den 250 Jahren davor, seit es Wetteraufzeichnungen gibt, waren es in Summe nur zwei Tage.“

Kärnten rüstet beim Katastrophenschutz auf

Mit der Klimaveränderung würde auch die Zahl der Katastropheneinsätze steigen: Auf lange Dürren folgen Starkregen-Ereignisse. „Wir haben in Kärnten noch nie so viel in Maßnahmen für genau solche Unwetterereignisse investiert wie in den vergangenen Jahren. Wir finanzieren nicht nur laufend in Hochwasserschutz und in Sicherungsmaßnahmen, sondern auch für die Einsatzkräfte in Katastrophenschutzlager und in Gerätschaften. Das ist für mich als Katastrophenschutzreferent ein unverzichtbares Muss“, betont er abschließend. Erst vor wenigen Wochen erfolgte für den Oberkärntner Raum der Spatenstich für ein neues Katastrophenschutz-Lager: Das Land investiert 2,6 Millionen Euro.