Unglück beim Wandern: Kärntner setzt Notruf am Mangart ab

Ein Steinschlag wurde am Donnerstag einem Kärntner beim Wandern auf dem Mangart zum Verhängnis. Der 48-Jährige wurde dabei verletzt und setzte einen Notruf ab.

Einen Kärntner zog es am Donnerstag in die Julischen Alpen an der Grenze zwischen Italien und Slowenien. Die Wanderung auf den Mangart verlief jedoch nicht ganz nach Plan, denn: Es kam zu einem Steinschlag in der Nähe des Gipfels. Dabei zog sich der 48-Jährige Verletzungen zu. „Einer der Steine schlug ihm einen Finger ab“, heißt es vonseiten der Einsatzkräfte.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Kräfte der Bergrettung Cave del Predil, Finanzpolizisten, ein Rettungswagen sowie ein Notarzthubschrauber rückten daraufhin aus. Mithilfe einer Seilwinde wurden sowohl ein Bergretter als auch ein Notarzt an der Unfallstelle abgesetzt. Der Mann wurde medizinisch erstversorgt und anschließend ins Basislager im Bereich der Laghi di Fusine geflogen. Von dort wurde er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert.