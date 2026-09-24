Tödlicher Badeunfall am Klopeiner See: 68-Jähriger verstarb beim Schwimmen

Ein 68-jähriger Niederösterreicher verstarb am Donnerstag am Klopeiner See. Der Mann schwamm dort gegen 8.30 Uhr morgens mit einer Rettungsboje. „Seine Frau bemerkte, dass der Mann sich plötzlich nicht mehr bewegte und nur mehr von der Boje über Wasser gehalten wurde“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion St. Kanzian am Klopeiner See. Sofort setzte sie die Rettungskette in Gang. Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche.