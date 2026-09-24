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/ ©Wasserrettung Bad Saag
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Einsatzboot der Wasserrettung.
Für einen 68-jährigen Mann kam am Donnerstag jede Hilfe zu spät.
Klopeiner See
24/09/2026
Einsatz

Tödlicher Badeunfall am Klopeiner See: 68-Jähriger verstarb beim Schwimmen

Ein Badeunfall am Klopeiner See im Bezirk Völkermarkt nahm am Donnerstag ein tödliches Ende. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche verstarb ein 68-jähriger Niederösterreicher.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Ein 68-jähriger Niederösterreicher verstarb am Donnerstag am Klopeiner See. Der Mann schwamm dort gegen 8.30 Uhr morgens mit einer Rettungsboje. „Seine Frau bemerkte, dass der Mann sich plötzlich nicht mehr bewegte und nur mehr von der Boje über Wasser gehalten wurde“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion St. Kanzian am Klopeiner See. Sofort setzte sie die Rettungskette in Gang. Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche.

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