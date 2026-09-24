19-Jähriger „klebt“ an Zivilstreife – dann rast er mit 191 km/h über die A2

Erst dicht aufgefahren, dann ordentlich aufs Gas gestiegen: Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer geriet auf der A2 bei Völkermarkt an eine Zivilstreife. Bei 191 km/h war schließlich Schluss - auch für seinen Führerschein.

Ausgerechnet einer Zivilstreife fuhr ein 19-Jähriger auf der A2 bei Völkermarkt dicht auf. Danach gab er weiter Gas und erreichte 191 km/h. Wenig später hieß es: Stopp statt Vollgas.

Ausgerechnet einer Zivilstreife fuhr ein 19-Jähriger auf der A2 bei Völkermarkt dicht auf. Danach gab er weiter Gas und erreichte 191 km/h. Wenig später hieß es: Stopp statt Vollgas.

Diese Begegnung hätte sich ein 19-Jähriger wohl lieber erspart. Am Donnerstag, dem 24. September, war eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung auf der A2 bei Völkermarkt unterwegs. Die Beamten überholten in Richtung Klagenfurt gerade einen Lkw, als sich von hinten ein Auto mit St. Veiter Kennzeichen näherte. Und zwar nicht gerade mit Sicherheitsabstand: Der Wagen fuhr dicht auf die Zivilstreife auf.

Vollgas nach vorne

Nachdem sich die Zivilstreife wieder auf der ersten Fahrspur eingeordnet hatte, zog der Pkw vorbei. Doch damit war die Sache noch lange nicht abgefahren. Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan beschleunigte laut Polizei auf 191 km/h. Auch beim Abstand nahm er es offenbar weiterhin knapp und fuhr sehr dicht auf vor ihm fahrende Fahrzeuge auf. Auf Höhe Rammersdorf war dann Schluss mit der rasanten Fahrt. Die Beamten hielten den jungen Lenker an. Aus Tempo 191 wurde damit ziemlich schnell Tempo null. Seine Fahrt durfte der 19-Jährige jedenfalls nicht fortsetzen.

Führerschein bleibt zurück

Auch für den Führerschein legte der Lenker eine unfreiwillige Pause ein. Die Polizei nahm ihm diesen noch an Ort und Stelle vorläufig ab. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zusätzlich wird der 19-Jährige bei der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt angezeigt. Statt weiter Richtung Klagenfurt ging es für ihn damit vorerst keinen Meter mehr selbst am Steuer.