Gemeinsam stark: Radenthein startet Ehrenamt-Initiative

Am vergangenen Dienstag, dem 22. September 2026, trafen sich mehr als 20 Bürgerinnen und Bürger im Rathaussaal Radenthein zum ersten Kick-off rund um das Thema Ehrenamt. Das Ziel der Initiative ist es, bestehende Strukturen zu stärken, neue Freiwillige zu gewinnen und ein starkes Netz aufzubauen. Initiator ist der Sozialausschuss unter Projektleiterin Vizebürgermeisterin Melanie Golob.

©zVg. / Stadtgemeinde Radenthein Radenthein stärkt die Freiwilligenarbeit.

Erste Erfolge zum Auftakt

Über die Pflegekoordinatorin der Stadtgemeinde Radenthein, Katharina Hübl, sollen Freiwillige, Vereine und Organisationen künftig noch besser miteinander vernetzt und passende Einsatzmöglichkeiten vermittelt werden. Dass der Bedarf da ist, zeigte sich sofort: Noch am selben Abend trugen sich fünf Personen in die Ehrenamtsliste ein. Wie wertvoll dieser Einsatz ist, betont Monika aus Radenthein, die beim Roten Kreuz im Besuchsdienst tätig ist: „Diese Arbeit ist sinnstiftend und bringt viele Erfahrungen mit sich. Man gibt viel, muss sich aber auch abgrenzen können.“ Damit der Einsatz langfristig gelingt, erhalten Helfende professionelle Begleitung: Vorbereitungskurse, Fahrtkostenerstattung per Kilometergeld, Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie Supervision stehen bereit.