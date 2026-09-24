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/ ©zVg. / Stadtgemeinde Radenthein
Ein Bild auf 5min.at zeigt vier Personen; darunter drei Frauen und ein Mann.
Das Vorhaben folgt einem klaren Zweck: Das bestehende Ehrenamt stärken und neue Mitglieder gewinnen.
Radenthein
24/09/2026
Auftakt am Dienstag

Gemeinsam stark: Radenthein startet Ehrenamt-Initiative

Über 20 Interessierte kamen am Dienstag im Rathaussaal zusammen, um die Freiwilligenarbeit in Radenthein kennenzulernen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(169 Wörter)
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Am vergangenen Dienstag, dem 22. September 2026, trafen sich mehr als 20 Bürgerinnen und Bürger im Rathaussaal Radenthein zum ersten Kick-off rund um das Thema Ehrenamt. Das Ziel der Initiative ist es, bestehende Strukturen zu stärken, neue Freiwillige zu gewinnen und ein starkes Netz aufzubauen. Initiator ist der Sozialausschuss unter Projektleiterin Vizebürgermeisterin Melanie Golob.

Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Frauen.
©zVg. / Stadtgemeinde Radenthein
Radenthein stärkt die Freiwilligenarbeit.

Erste Erfolge zum Auftakt

Über die Pflegekoordinatorin der Stadtgemeinde Radenthein, Katharina Hübl, sollen Freiwillige, Vereine und Organisationen künftig noch besser miteinander vernetzt und passende Einsatzmöglichkeiten vermittelt werden. Dass der Bedarf da ist, zeigte sich sofort: Noch am selben Abend trugen sich fünf Personen in die Ehrenamtsliste ein. Wie wertvoll dieser Einsatz ist, betont Monika aus Radenthein, die beim Roten Kreuz im Besuchsdienst tätig ist: „Diese Arbeit ist sinnstiftend und bringt viele Erfahrungen mit sich. Man gibt viel, muss sich aber auch abgrenzen können.“ Damit der Einsatz langfristig gelingt, erhalten Helfende professionelle Begleitung: Vorbereitungskurse, Fahrtkostenerstattung per Kilometergeld, Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie Supervision stehen bereit.

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