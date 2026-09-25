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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Blatt, dass auf einem Stein liegt. Dahinter sieht man den strahlend blauen Himmel über dem Wörthersee in Klagenfurt.
Der Freitag bringt Kärnten ungetrübten Sonnenschein und maximal 19 Grad.
Kärnten
25/09/2026
Wetterausblick

Wolkenlos, aber kühl: Höchstens 19 Grad am Freitag

Das Wetter in Kärnten präsentiert sich am Freitag von seiner sonnigen Seite. Allerdings bleibt es kühl: Die Temperaturen klettern nicht über die 20-Grad-Marke hinaus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Nachdem die Schauer in der Nacht abgeklungen sind, klart der Himmel zusehends auf. Am Freitag scheint nach der Auflösung lokaler Nebelfelder überall in Kärnten die Sonne. „Nur ein paar Wolken zeigen sich am Nachmittag speziell über den Bergen“, so die Experten der Geosphere Austria. Es bleibt den gesamten Tag über weitgehend trocken.

Maximal 19 Grad

Vor allem morgens zeigt sich der Freitag allerdings noch recht frisch: Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen 3 und 7 Grad. Bis zum Nachmittag klettern die Thermometer schließlich auf Werte von 15 bis 19 Grad. Die 20-Grad-Hürde wird aber knapp verfehlt.

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