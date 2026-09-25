Verbotene Spritztour endet mit Unfall: Alkolenker (18) ohne Schein unterwegs

Ein 18-jähriger Autofahrer baute am Donnerstagabend in Fischering im Bezirk Wolfsberg mit einem nicht zugelassenen Pkw einen Unfall. Der junge Mann hatte keine gültige Lenkberechtigung und war alkoholisiert unterwegs.

Der Unfall ereignete sich am 24. September 2026 kurz nach 21 Uhr auf einer Gemeindestraße in Fischering, Gemeinde St. Andrä im Lavanttal. Der 18-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg war mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Auto unterwegs, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw im Bereich einer Fahrbahnengstelle von der Straße ab und prallte gegen eine Steinmauer.

Auto überschlug sich: Lenker (18) war alkoholisiert

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Dabei wurde auch die Fassade eines angrenzenden Hauses beschädigt. Der junge Lenker konnte sich selbst aus dem völlig beschädigten Fahrzeug befreien. Nach ersten Angaben dürfte er bei dem Unfall lediglich leicht verletzt worden sein. Am Pkw entstand jedoch Totalschaden. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine Alkoholisierung des 18-Jährigen. Der Mann wird nun wegen der festgestellten Übertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg angezeigt.