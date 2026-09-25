Eine Nacht, 78 Erlebnisse: Kärnten lädt zur großen Kultur-Tour

Am 3. Oktober 2026 lädt die Lange Nacht der Museen wieder zu einer nächtlichen Entdeckungstour durch Kärntens Kulturwelt ein. Insgesamt 78 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen beteiligen sich.

Kärnten wird Anfang Oktober wieder zum großen Kulturraum: Bei der 26. Langen Nacht der Museen öffnen am Samstag, 3. Oktober 2026, zahlreiche Einrichtungen ihre Türen und bieten Besucherinnen und Besuchern ein abwechslungsreiches Programm. Insgesamt nehmen 78 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen teil. Der Schwerpunkt liegt in Klagenfurt mit 51 Standorten, sieben Einrichtungen sind in Villach vertreten, weitere 20 Kulturorte befinden sich in den Regionen.

Kultur für alle Generationen

Kulturreferentin LHStv.in Gaby Schaunig betont die Bedeutung der Veranstaltung als Einladung, neue Orte kennenzulernen und Kultur unkompliziert zu erleben. Die Lange Nacht zeige, dass Museen keine statischen Einrichtungen seien, sondern sich mit neuen Ausstellungen und Programmen laufend weiterentwickeln. Auch ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard hebt das breite Angebot hervor. Besonders erfreulich sei das Programm für Kinder: In 21 Kärntner Häusern gibt es eigene Angebote für junge Besucherinnen und Besucher. Kinder bis zwölf Jahre erhalten freien Eintritt und können mit einem Kinderpass Stempel sammeln.

Vielfältiges Programm in Landeseinrichtungen

Eine zentrale Rolle spielen auch die Kultureinrichtungen des Landes Kärnten. Im kärnten.museum in Klagenfurt erwartet Besucherinnen und Besucher unter anderem die Sonderschau „Ägypten“, in der erstmals die ägyptische Sammlung des Museums umfassend präsentiert wird. Ergänzt wird das Programm durch Mitmachstationen, Udo-Jürgens-Karaoke und Angebote für Kinder. Das Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) widmet sich mit „fokus sammlung 08 ABSTRAKT Material und Struktur“ der Bedeutung von Materialität und Struktur in der Kunst. Zu sehen sind unter anderem Werke von Hans Bischoffshausen, Valentin Oman und Rudolfine P. Rossmann. In der historischen Burgkapelle ergänzt Hayato Mizutanis Intervention „Weiße Leere“ das Programm. Geschichte erleben können Besucherinnen und Besucher im Wappensaal im Landhaus. Sonderführungen um 18, 20 und 22 Uhr führen durch die historischen Prunksäle mit dem Großen Wappensaal und seinen 665 Wappen. Auch die interaktive Dauerausstellung rund um das „Tor zur Demokratie“ ist Teil des Angebots.

Von Literatur bis Klimaschutz

Weitere Programmpunkte bieten unter anderem das Ingeborg-Bachmann-Haus, das Kärntner Botanikzentrum und die wissens.wert.welt. Das Spektrum reicht dabei von Literatur und Zeitgeschichte über Natur und Biodiversität bis hin zu interaktiven Angeboten rund um Klimaschutz. Auch das Amt der Kärntner Landesregierung wird an diesem Abend zum Ausstellungsort. Am Arnulfplatz 1 werden Arbeiten der Künstlerin Caroline Hudelist gezeigt. Ihre „Painted Poems“ verbinden Malerei, Zeichnung und Text.

Tickets und Informationen

Das reguläre Ticket für die ORF-Lange Nacht der Museen kostet 19 Euro, ermäßigt 16 Euro. Alle Informationen zu teilnehmenden Einrichtungen, Programmen, Beginnzeiten sowie Routen sind online über die Lange-Nacht-Webseite und die kostenlose Lange-Nacht-App abrufbar.