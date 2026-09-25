Ein „Ja“ machte ihn reich: Kärntner freut sich über Mega-Gewinn

Ein Lotto-Spieler aus Kärnten darf sich über einen großen Gewinn freuen: Mit einem Joker-Tipp holte er am Mittwoch knapp 190.000 Euro. Beim Lotto-Sechser gibt es hingegen weiterhin keinen Gewinner.

Bei der jüngsten Ziehung von Lotto „6 aus 45“ blieb der erste Gewinnrang erneut unbesetzt. Damit geht es bei der nächsten Ziehung am Sonntag um einen Dreifachjackpot mit rund drei Millionen Euro. Für einen Spielteilnehmer aus Kärnten brachte die Ziehung dennoch einen großen Erfolg. Beim Joker stimmte die richtige Ziffernkombination auf seinem Wettschein – und auch das entscheidende „Ja“ war angekreuzt. Der Kärntner gewann damit rund 189.700 Euro. Der Glückstreffer gelang mit dem dritten von vier gespielten Joker-Tipps auf einem Lotto-Quicktipp.

Zwei Gewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl

Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Mittwoch zwei Gewinner. Beide erfolgreichen Tipps wurden im Burgenland gespielt. Die Gewinner erhalten jeweils rund 49.700 Euro. Einer der Treffer gelang mit dem neunten von zwölf Quicktipps, der zweite mit dem sechsten von zwölf Tipps auf einem Normalschein.

LottoPlus: Solo-Sechser geht nach Oberösterreich

Bei LottoPlus gab es bei der ersten Ziehung einen Solo-Sechser. Der Gewinn von mehr als 115.700 Euro geht nach Oberösterreich und wurde mit dem zweiten von drei Quicktipps erzielt. Die zweite LottoPlus-Ziehung endete ohne Sechser. Dadurch wurde die Gewinnsumme auf die 37 Spielteilnehmer mit einem Fünfer aufgeteilt. Sie erhalten jeweils rund 4.400 Euro. Bei den kommenden LottoPlus-Ziehungen am Sonntag geht es um jeweils rund 130.000 Euro für den Sechser. Die nächste Lotto-Ziehung am Sonntag wird von Thomas May moderiert.