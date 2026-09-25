Betrugsprozess gegen Ärztin: Urteil würde enormen Aufwand bedeuten
Eine Kärntner Ärztin muss sich den Vorwürfen von Abrechnungsbetrug vor Gericht verantworten. Die ÖGK wirft ihr vor, nicht erbrachte Diagnostik verrechnet zu haben. Nun kommt es aber wahrscheinlich zu einer Diversion.
Nach der jüngsten Sitzung zeichnet sich nun eine außergerichtliche Lösung ab, da ein regulärer Verfahrensabschluss extrem umfangreich wäre. Ein Urteil würde rund vierzig Tage im Gerichtssaal erfordern, mehr als zweihundert Personen müssten als Zeugen aussagen.
Acht Monate Arbeitszeit
Die zuständige Richterin Michaela Sanin müsste etwa acht Monate reiner Arbeitszeit investieren, berichtet der ORF. Dem steht eine offene Restsumme gegenüber, die ursprünglich mit zwanzigtausend Euro beziffert wurde, vermutlich aber auf knapp über fünftausend Euro sinkt. Der Aktenberg wuchs bereits im Vorfeld auf über sechstausend Seiten an. Weitere dreitausend Seiten wurden von der Verteidigung eingebracht, um zu belegen, dass verlangte Blutanalysen im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen tatsächlich stattfanden.
Diversion wird angestrebt
Die Richterin stuft ein mögliches Verschulden daher als eher gering ein. Zudem droht der Beschuldigten bei fortlaufendem Prozess der finanzielle Zusammenbruch. Auch ein Verfahren bei der Standesorganisation könnte berufsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Aus diesen Gründen befürwortet das Gericht eine Abwicklung via Diversion. Die Angeschuldigte akzeptiert den Vorschlag, da die vergangenen zwei Jahre bereits extrem zehrend waren und zu einem Verlust von Patienten führten.
Ärztin erklärt sich zur Rückzahlung bereit
Sie erklärt sich bereit, den Betrag von zwanzigtausend Euro an die Kasse zurückzuzahlen sowie eine Ausgleichszahlung von vierundsechzighundert Euro an die Republik zu leisten. Die Anklagebehörde lehnt diesen Schritt bisher ab, weil der Vorwurf einen langen Zeitraum betrifft. Die Verhandlung wurde vorerst unterbrochen, um die Vorbereitungen für die Einigung zu ermöglichen. Bis alles endgültig geklärt ist, gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.
Was ist eine Diversion?
Eine Diversion ist eine besondere Lösung bei einer Straftat. Sie hilft, eine lange Gerichtsverhandlung und eine Strafe zu vermeiden. Wenn ein Mensch einer Tat beschuldigt wird, muss es nicht immer zu einem großen Prozess oder zu einer Verurteilung kommen. Bei kleineren oder mittelschweren Fehltritten kann das Gericht das Verfahren ohne Urteil beenden.
Das geht aber nur unter bestimmten Bedingungen. Der beschuldigte Mensch muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Es darf zudem keine schwere Schuld vorliegen. Als Ausgleich muss die Person oft bestimmte Aufgaben erfüllen. Sie zahlt zum Beispiel einen Geldbetrag an den Staat oder das Opfer, macht gemeinnützige Arbeit oder nimmt an einer Beratung teil. Wenn die Person alle Aufgaben pünktlich und vollständig erledigt, wird das Verfahren endgültig eingestellt.