Betrugsprozess gegen Ärztin: Urteil würde enormen Aufwand bedeuten

Eine Kärntner Ärztin muss sich den Vorwürfen von Abrechnungsbetrug vor Gericht verantworten. Die ÖGK wirft ihr vor, nicht erbrachte Diagnostik verrechnet zu haben. Nun kommt es aber wahrscheinlich zu einer Diversion.

Nach der jüngsten Sitzung zeichnet sich nun eine außergerichtliche Lösung ab, da ein regulärer Verfahrensabschluss extrem umfangreich wäre. Ein Urteil würde rund vierzig Tage im Gerichtssaal erfordern, mehr als zweihundert Personen müssten als Zeugen aussagen.

Acht Monate Arbeitszeit

Die zuständige Richterin Michaela Sanin müsste etwa acht Monate reiner Arbeitszeit investieren, berichtet der ORF. Dem steht eine offene Restsumme gegenüber, die ursprünglich mit zwanzigtausend Euro beziffert wurde, vermutlich aber auf knapp über fünftausend Euro sinkt. Der Aktenberg wuchs bereits im Vorfeld auf über sechstausend Seiten an. Weitere dreitausend Seiten wurden von der Verteidigung eingebracht, um zu belegen, dass verlangte Blutanalysen im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen tatsächlich stattfanden.

Diversion wird angestrebt

Die Richterin stuft ein mögliches Verschulden daher als eher gering ein. Zudem droht der Beschuldigten bei fortlaufendem Prozess der finanzielle Zusammenbruch. Auch ein Verfahren bei der Standesorganisation könnte berufsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Aus diesen Gründen befürwortet das Gericht eine Abwicklung via Diversion. Die Angeschuldigte akzeptiert den Vorschlag, da die vergangenen zwei Jahre bereits extrem zehrend waren und zu einem Verlust von Patienten führten.

Ärztin erklärt sich zur Rückzahlung bereit

Sie erklärt sich bereit, den Betrag von zwanzigtausend Euro an die Kasse zurückzuzahlen sowie eine Ausgleichszahlung von vierundsechzighundert Euro an die Republik zu leisten. Die Anklagebehörde lehnt diesen Schritt bisher ab, weil der Vorwurf einen langen Zeitraum betrifft. Die Verhandlung wurde vorerst unterbrochen, um die Vorbereitungen für die Einigung zu ermöglichen. Bis alles endgültig geklärt ist, gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.