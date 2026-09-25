Sonne und über 20 Grad: Perfektes Wanderwetter in Kärnten

Wer am Wochenende einen Ausflug in Kärnten geplant hat, darf sich freuen. Es erwartet uns näich ein sonniges Wetter und milde Temperaturen.

Der Herbst zeigt sich in Kärnten dieses Wochenende von seiner guten Seite. Denn uns erwartet sonniges Wetter, milde Temperaturen und auch regenfreie Tage. Ein perfektes Wanderwetter.

Mild und viel Sonne

„Uns erwartet ein störungsfreies Hochdruckwetter und sehr milde Temperaturen“, erklärt ein GeoSphere-Meteorologe auf Anfrage von 5 Minuten. Es bleibt trocken und auch über 2000 Meter kann man mit etwa 10 Grad rechnen. Am heutigen Freitag steigt das Thermometer auf circa 20 Grad.

Perfektes Wanderwetter am Samstag und Sonntag

Am Samstag und auch am Sonntag werden Temperaturen über 20 Grad erwartet. Auch auf den Bergen bleibt es mild. Vor allem im Klagenfurter Becken kann es morgens noch etwas Nebel geben, dieser löst sich dann aber rasch auf. Wer also einen Wandertag geplant hat, darf sich freuen.

Schwammerlsuchen

Das Wetter eignet sich auch hervorragend, um Schwammerl und Pilze suchen zu gehen. Wer also gerne in den Wäldern nach diesen Naturköstlichkeiten sucht, sollte genau dieses Wochenende noch nutzen. Denn das ist in Kärnten nur bis zum 30. September erlaubt.