Alkolenker überschlug sich und landete im Acker

In den frühen Freitagmorgenstunden kam es in St. Michael ob Bleiburg zu einem Unfall. Ein Alkolenker überschlug sich.

Ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt lenkte am 25. September 2026 um 3.30 Uhr seinen Pkw in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand auf einer Gemeindestraße in St. Michael ob Bleiburg, Bezirk Völkermarkt. Dabei kam er von der Straße ab, das Fahrzeug überschlug sich und kam im angrenzenden Acker zum Stillstand.

Stark alkoholisiert

Der 44-Jährige wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Die FF St. Michael ob Bleiburg sicherte das Fahrzeug. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Der 44-Jährige wird angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2026 um 11:22 Uhr aktualisiert