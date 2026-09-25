Konkurs eröffnet: Montagetechnik-Firma ist pleite

Soeben wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über die Emploi Montagetechnik GmbH aus Nickelsdorf eröffnet, berichtet der AKV.

Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer betroffen.

Montagetechnik und Montagebau

Betriebsgegenstand ist die Montagetechnik und der Montagebau. In diesem Rahmen hat man sich auf die Montage von großflächigen PV-Anlagen auf Dach- und Freiflächen spezialisiert. Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Mag. Gernot Götz aus 9800 Spittal an der Drau bestellt. Forderungen können bis zum 16. November 2026 über den AKV EUROPA.